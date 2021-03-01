' 28 Şubat'ın fikri en zalim haliyle iktidarda'

Türkiye’de birçok kişinin siyah transporterla kaçırıldığına dikkat çeken Sezgin Tanrıkulu, ”Eski Başbakanlık raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit’ten 2 ayı aşkın süredir haber alınamıyor. Yarın insan hakları eylem planını açıklarken özellikle 15 Temmuz’dan sonra yoğunlaşan zorla kaybetme vakalarını da düşünecek misiniz?.’’ diye konuştu.



”YUSUF BİLGE TUNÇ’TAN 565 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR”





Zorla kaybedilmenin simgesi olan siyah transporterlar TRT’de fragman olarak gösterilmesine tepki gösteren Tanrıkulu, ‘‘Bu insan hakkı ihlallerinin nasıl bir zirve yaptığının da aynı zamanda bir göstergesidir. Gülistan Doku 421, Yusuf Bilge Tunç 565, Mehmet Bal 402, Hürmüz Diril 415, 3 yaşındaki Miraç 212 ve eski Başbakanlık raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit’ten 62 gündür haber alınamıyor. Aynen bu siyah transporterlarla insanların kaybedildiği ortamda Ankara’nın göbeğinde alındı ve kendisinden bir haber alınamadı.’’





‘‘YAŞLI İNSANLARIN CEZAEVİNE ATILDI’’





Yaşlı insanların cezaevinde kendi başına cezaevinde idare edemediğini söyleyen Tanrıkulu, ‘‘Türkiye’nin her yerinde mağdur var. 84 yaşındaki Nusret Muğla, 82 yaşındaki Halil Karakoç, ve 82 yaşındaki Mehmet Emin Özkan cezaevindeler ve tek başlarına kendilerini idare edecek yaşta değiller ama cezaevinde tutulmaya devam ediyorlar.’’ diye konuştu.





28 ŞUBAT'IN FİKRİ EN ZALİM ŞEKLİYLE İKTİDARDA





Cezaevlerinde kalan kadınların dramına dikkat çeken Tanrıkulu , çıplak arama konusunda AKP'nin aldığı tavra dikkat çeketi. 28 Şubat'ın fikrinin ikdidarda olduğununu hatırlatan Tanrıkulu 21 yıl sonra daha zalimane bir durum olduğunu söyledi