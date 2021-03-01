Samanyolu Haber /Gündem / ' 28 Şubat'ın fikri en zalim haliyle iktidarda' /01 Mart 2021 18:42

' 28 Şubat'ın fikri en zalim haliyle iktidarda'

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2 Mart’ta açıklanacak olan İnsan Hakları Eylem Planı’na ilişkin konuşan İnsan Hakları Savunucu ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ”15 Temmuz’dan sonra yoğunlaşan zorla kaybetme vakalarını da düşünecek misiniz?’’ diyerek Erdoğan’a seslendi.

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

Türkiye’de birçok kişinin siyah transporterla kaçırıldığına dikkat çeken Sezgin Tanrıkulu, ”Eski Başbakanlık raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit’ten 2 ayı aşkın süredir haber alınamıyor. Yarın insan hakları eylem planını açıklarken özellikle 15 Temmuz’dan sonra yoğunlaşan zorla kaybetme vakalarını da düşünecek misiniz?.’’ diye konuştu.

”YUSUF BİLGE TUNÇ’TAN 565 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR”

Zorla kaybedilmenin simgesi olan siyah transporterlar TRT’de fragman olarak gösterilmesine tepki gösteren Tanrıkulu, ‘‘Bu insan hakkı ihlallerinin nasıl  bir zirve yaptığının da aynı zamanda bir göstergesidir. Gülistan Doku 421, Yusuf Bilge Tunç  565,  Mehmet Bal 402, Hürmüz Diril 415, 3 yaşındaki Miraç  212 ve eski Başbakanlık raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit’ten  62 gündür haber alınamıyor. Aynen bu siyah transporterlarla insanların kaybedildiği ortamda Ankara’nın göbeğinde alındı ve kendisinden bir haber alınamadı.’’

‘‘YAŞLI İNSANLARIN CEZAEVİNE ATILDI’’

Yaşlı insanların cezaevinde kendi başına cezaevinde idare edemediğini söyleyen Tanrıkulu, ‘‘Türkiye’nin her yerinde mağdur var. 84 yaşındaki  Nusret Muğla, 82 yaşındaki Halil Karakoç, ve 82  yaşındaki Mehmet Emin Özkan cezaevindeler ve tek başlarına  kendilerini idare edecek yaşta değiller ama cezaevinde tutulmaya devam ediyorlar.’’ diye konuştu.

28 ŞUBAT'IN FİKRİ EN ZALİM ŞEKLİYLE İKTİDARDA 

Cezaevlerinde kalan kadınların dramına dikkat çeken Tanrıkulu , çıplak arama konusunda AKP'nin aldığı tavra dikkat çeketi. 28 Şubat'ın fikrinin ikdidarda olduğununu hatırlatan Tanrıkulu 21 yıl sonra daha zalimane bir durum olduğunu söyledi  
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