– 5 derecede et kuyruğuna girdiler

Hükümetin uyguladığı ekonomi politikaları sonucu yaşanan ekonomik kriz her geçen gün etkisini artırıyor. Erzurum'da vatandaşlar ucuz et alabilmek için eksi 5 derece soğuk ve yoğun kar yağışı altında Et ve Süt Kurumu (ESK) mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. ESK önündeki manzara akıllara Mahzuni Şerif'in ‘ince ince bir kar yağar fakirlerin üstüne' türküsünü getirdi.





Piyasaya göre daha ucuz et satışının yapıldığı ESK mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Erzurum merkez Yakutiye İlçesi Gez Mahallesi'nde bulunan ESK mağazasının önünde soğuk hava ve kar yağışına aldırmadan kuyruğa giren vatandaşlar, “Milletvekilleri ne yapıyor. Aldıkları para zıkkım olsun onlara. Altı tane milletvekili çıkaran bu Erzurum'un hele haline bak?” diye tepki gösterdi