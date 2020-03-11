Samanyolu Haber /Gündem / [ ANALİZ ] Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu şimdi anladınız mı? /11 Mart 2020 16:51

[ ANALİZ ] Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu şimdi anladınız mı?

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 5 yıl önce tehlikenin büyüklüğü için uyarmıştı

SHABER3.COM

180 ülke arasında yapılan incelemeye göre Türkiye, cezaevinde en fazla gazetecinin olduğu; ülke . Sadece gazeteciler için değil muhalif düşünce açıklamak sanatçılar , akademisyenler, sokaktaki vatandaşlar için de tehlikeli... 

Cumhurbaşkanına hakaret, gizli belge açıklamak hatta terör örgütü üyesi olmak gibi suçlamalarla suçlanmak gazeteciler için normal karşılanıyor. Ancak Türkiye bir günde bu gibi bir durumla karşılaşmadı. Son üç yıldır Türkiye Freedom House'un Özgürlükler Raporu'na göre  Türkiye "kısmen özgür" kategorisinden "özgür olmayan ülkeler" arasında 

Aralık 2014'te tutuklanan ve son iki yılını hücrede geçiren  Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca daha 2015'te her kesimi uyarmıştı. 
Şimdilerde herkesimin şikayet ettiği ifade özgürlüğü ile ilgili yaptığı uyarı 5 yıl sonra şimdilerde gerçek oldu. 

Karaca’nın Silivri cezaevinden yazdığı mektubu Hollanda’nın en muteber gazetelerinden NRC Handelsblad, Mart 2015'te yayınlamıştı 

Karaca, mektubunda  Türkiye'de demokrasi ve insan haklarından yana tavır sergileyen bütün medya organlarının büyük bir tehlike altında olduğunu vurguladı ve ekledi: “Basın özgürlüğünün ayakta kalabilmesi, tüm baskılara rağmen medya kuruluşların demokratik değerlere sahip çıkılmasına bağlı”. Hidayet Karaca, Türkiye’nin daha demokratik, daha özgür, daha yaşanabilir olması, Avrupa Birliği standartlarında bir demokrasiye sahip olabilmesi, ifade hürriyetine saygı gösterilmesi için mücadelesini sürdüreceğini belirtmişti 
“Benim tutukluluğumun ne terörle ne örgütle hiçbir ilgisi olmadığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce açıkladığı cadı avı çerçevesinde gerçekleştiğini ve bir intikam operasyonu olduğunu bütün dünya biliyor ve görüyor.” diyen Karaca, hükümetin ısrarla savunduğu “Bunlar gazeteci değil, terörist” iddiasının da hiç kimseyi tatmin etmediğini belirtti.
Mektubu yazdığında tutuklanmasının üzerinden 82 gün geçtiğini belirten Karaca  “Daha demokratik bir Türkiye için mücadelemi sürdüreceğim.” bitirmişti 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber [ ANALİZ ] Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu şimdi... Sonraki Haber >>

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakasını Bakan duyurdu!

Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakasını Bakan duyurdu!

Stockholm-İstanbul uçağında koronavirüsü şüphesi!

Stockholm-İstanbul uçağında koronavirüsü şüphesi!

3 milyon dolarlık Lamborghini'yi parçaladı

3 milyon dolarlık Lamborghini'yi parçaladı

Sarhoş sürücü ortalığı birbirine kattı

Sarhoş sürücü ortalığı birbirine kattı

Barcelona'dan halı sahaya...

Barcelona'dan halı sahaya...

Bahçeli'den 'kronometreli bekletmeye' tepki: Küstahlık, terbiyesizlik, alçaklık

Bahçeli'den 'kronometreli bekletmeye' tepki: Küstahlık, terbiyesizlik, alçaklık

Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi

Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:06:05