[ ANALİZ ] Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu şimdi anladınız mı?

180 ülke arasında yapılan incelemeye göre Türkiye, cezaevinde en fazla gazetecinin olduğu; ülke . Sadece gazeteciler için değil muhalif düşünce açıklamak sanatçılar , akademisyenler, sokaktaki vatandaşlar için de tehlikeli...





Cumhurbaşkanına hakaret, gizli belge açıklamak hatta terör örgütü üyesi olmak gibi suçlamalarla suçlanmak gazeteciler için normal karşılanıyor. Ancak Türkiye bir günde bu gibi bir durumla karşılaşmadı. Son üç yıldır Türkiye Freedom House'un Özgürlükler Raporu'na göre Türkiye "kısmen özgür" kategorisinden "özgür olmayan ülkeler" arasında





Aralık 2014'te tutuklanan ve son iki yılını hücrede geçiren Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca daha 2015'te her kesimi uyarmıştı.

Şimdilerde herkesimin şikayet ettiği ifade özgürlüğü ile ilgili yaptığı uyarı 5 yıl sonra şimdilerde gerçek oldu.





Karaca’nın Silivri cezaevinden yazdığı mektubu Hollanda’nın en muteber gazetelerinden NRC Handelsblad, Mart 2015'te yayınlamıştı





Karaca, mektubunda Türkiye'de demokrasi ve insan haklarından yana tavır sergileyen bütün medya organlarının büyük bir tehlike altında olduğunu vurguladı ve ekledi: “Basın özgürlüğünün ayakta kalabilmesi, tüm baskılara rağmen medya kuruluşların demokratik değerlere sahip çıkılmasına bağlı”. Hidayet Karaca, Türkiye’nin daha demokratik, daha özgür, daha yaşanabilir olması, Avrupa Birliği standartlarında bir demokrasiye sahip olabilmesi, ifade hürriyetine saygı gösterilmesi için mücadelesini sürdüreceğini belirtmişti

“Benim tutukluluğumun ne terörle ne örgütle hiçbir ilgisi olmadığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce açıkladığı cadı avı çerçevesinde gerçekleştiğini ve bir intikam operasyonu olduğunu bütün dünya biliyor ve görüyor.” diyen Karaca, hükümetin ısrarla savunduğu “Bunlar gazeteci değil, terörist” iddiasının da hiç kimseyi tatmin etmediğini belirtti.

Mektubu yazdığında tutuklanmasının üzerinden 82 gün geçtiğini belirten Karaca “Daha demokratik bir Türkiye için mücadelemi sürdüreceğim.” bitirmişti



