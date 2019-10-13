Cumartesi Anneleri 759. hafta eylemleri için İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube binası önünde toplandı. Basın açıklamasını okuyan Gülseren Yoleri, “Kuzey Doğu Suriye’ye” dediği anda, polis aileleri çembere alarak sert müdahalede bulundu. Polis, kayıp yakınlarını zorla İHD binasına sokmak istedi. Buna direnen kayıp yakınları “Biz kayıplarımızın katilerini istiyoruz, biz insanların savaşlarda ölmesini istemiyoruz” deyince ailelere biber gazı sıkıldı.





Müdahaleye direnen aileler uzun süre bina içerisine girmeyerek, açıklama yapmak istedi. Kayıp yakınları tüm engellemelere rağmen binanın önündeki polis kordonundan ve İHD’nin camlarından açıklamalar yaptı.





Cumartesi Anneleri'nin 759'uncu buluşmasına '19 Ekim 1995'te gözaltına alınıp kaybedilen Fehmi Tosun'un ' eşi Hanım Tosun'un sözleri damgasını vurdu . Hanım Tosun: "Bedeli ne olursa olsun kayıpların hesabını sormaya devam edeceğiz. Bize hesap verilene kadar biz sokaklarda olacağız. Biz kayıplarımızı aramaktan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz" dedi

