"Balyoz ve Ergenekon darbe idiyse, ağabeyim neden tutuklu?"

Gazeteci Mehmet Baransu Balyoz ve Ergenekon davalarında "kumpas" kurmakla suçlanıyor.
Kardeşi Ahmet Baransu, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ilgili yaşananları şahsi Twitter hesabından paylaşmaya başladı.
Başta Adelet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli olmak üzere siyasilerin Balyoz ve Ergenekon’un amacının ‘darbe’ olduğuna dair açıklamalarını paylaşan Ahmet Baransu, “O halde ağabeyim Mehmet Baransu neden yılardır cezaevinde?” sorusunu yöneltiyor.
ERDOĞAN: BALYOZ CD’LERİNİ DİNLEYİNCE ŞOK OLUYORUM
Ahmet Baransu’nun paylaştığı görüntülerden biri Erdoğan’a ait. Erdoğan, 27 Eylül 2012 tarihinde NTV-Star TV ortak yayınına çıkmış ve Balyoz darbesinin ses kayıtlarını dinleyince şoke olduğunu açıklamıştı.
Erdoğan, “CD’leri dinliyorum, şoke oluyorum. İnanın o CD’yi dinlemesem inanmayacağım.” demişti.
İşte o görüntüleri paylaştı Ahmet Baransu. Yine aynı Erdoğan, Ergenekon davasının savcısı olduğunu söylemişti.
BAHÇELİ’DEN ‘DARBE HEVESİ’NE ONAYLAMA
Ahmet Baransu’nun bir başka paylaşımı da MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 17 Mart 2015 tarihli basın toplantısından.
Partisinin genel başkan yardımcısı Celal Adan’ın Ergenekon ve Balyoz davaları hakkındaki yorumunu onaylıyor Bahçeli.
Bir gazetecinin, “MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, ‘Ergenekon ve Balyoz davaları birer darbe hevesidir’ dedi. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna cevap veren Bahçeli, “Sayın Adan çok doğru söylemiş.” cevabını verdi.
"ONLARIN VİDEOLARINI DA PAYLAŞACAĞIM"
Ahmet Baransu bu ve benzeri paylaşımları yaptıktan sonra ağabeyi Mehmet Baransu’nun 4 yıl 9 aydır tutuklu olduğuna işaret ediyor.
Ardından da soruyor: “Erdoğan ve Bahçeli’nin yanısıra Bülent Arınç, Binali Yıldırım, Burhan Kuzu, Bekir Bozdağ gibi birçok AKP milletvekili de bahse konu Planı DARBE olarak nitelendiriyorlardı. Bu kişilerin de videolarını paylaşacağız. Ergenekon ve Balyoz darbe hevesi idiyse ağabeyim Mehmet Baransu neden yıllardır tutuklu? Eğer ortada bir kumpas var ise, o halde neden sadece ağabeyim cezaevinde?"