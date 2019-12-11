"Balyoz ve Ergenekon darbe idiyse, ağabeyim neden tutuklu?"

Gazeteci Mehmet Baransu Balyoz ve Ergenekon davalarında "kumpas" kurmakla suçlanıyor.





Kardeşi Ahmet Baransu, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ilgili yaşananları şahsi Twitter hesabından paylaşmaya başladı.





Başta Adelet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli olmak üzere siyasilerin Balyoz ve Ergenekon’un amacının ‘darbe’ olduğuna dair açıklamalarını paylaşan Ahmet Baransu, “O halde ağabeyim Mehmet Baransu neden yılardır cezaevinde?” sorusunu yöneltiyor.





ERDOĞAN: BALYOZ CD’LERİNİ DİNLEYİNCE ŞOK OLUYORUM





Ahmet Baransu’nun paylaştığı görüntülerden biri Erdoğan’a ait. Erdoğan, 27 Eylül 2012 tarihinde NTV-Star TV ortak yayınına çıkmış ve Balyoz darbesinin ses kayıtlarını dinleyince şoke olduğunu açıklamıştı.





Erdoğan, “CD’leri dinliyorum, şoke oluyorum. İnanın o CD’yi dinlemesem inanmayacağım.” demişti.





İşte o görüntüleri paylaştı Ahmet Baransu. Yine aynı Erdoğan, Ergenekon davasının savcısı olduğunu söylemişti.



