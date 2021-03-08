[ Belgesel] 4 Kadın- 4 Hikaye





İşte İngilizce alt yazılı yayınlanan belgeselin tamamı









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Esra Yurt gözaltında kaldığı 5 gün içinde Ankara TEM'de hem fiziksel hem psikolojik işkenceye maruz kaldı. Yurt, maruz kaldığı asitle yapılan işkencenin fiziksel ve psikolojik etkilerini uzun zaman üzerinden atamadı. İşkence sonrası ortaya çıkan "huzursuz bacak" sendromu nedeniyle bir yıl gece gündüz uyuyamadı.





Havva Çiftçiler 15 Temmuz 2016'dan sonra kadın olarak Türkiye'de başına geleceklerden korkma ve strese dayalı görme engeli yaşıyor.





Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde 10 ay tutuklu kalan Birgül Koçal, 4 kez çıplak aramaya maruz kaldı.





Önce eşi, sonra kendisi tutuklanan, çıplak aramalardan geçen Birgül Koçal, iki senedir de 7 yaşındaki oğlu Nail için mücadele ediyor.





28 yaşındaki Betül Aygün iki aylık evliyken tutuklandı. 3 yıl 4 ay kaldığı cezaevinde kansere yakalandı.



Human Rights Defenders HRD sosyal medya ve You Tube hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde ' 4 kadın 4 Hikaye' başlıklı bir belgesel yayınladı. Belgeselda Türkiye'yi OHAL sonrasında terk etmek zorunda kalan mağdur kadının hikayesi paylaşıldı