[Cadı avında bugün] İstanbul ve Ankara'da çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 22 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız yürütülen soruşturma kapsamında özel/kamu iktisadi işletmelerinde kendilerine tahsis edilen ve HTS kayıtları incelemesi sonucu kullandıkları anlaşılan GSM hatları üzerinden, ByLock’u indirip kullandıkları tespit edilen 22 kişi hakkında, 17.11.2020 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.” denildi.



