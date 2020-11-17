Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] İstanbul ve Ankara'da çok sayıda gözaltı kararı /17 Kasım 2020 09:57

[Cadı avında bugün] İstanbul ve Ankara'da çok sayıda gözaltı kararı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejiminin Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik cadı avı bitmek bilmiyor. Ankara'da Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'da da 54 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 22 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız yürütülen soruşturma kapsamında özel/kamu iktisadi işletmelerinde kendilerine tahsis edilen ve HTS kayıtları incelemesi sonucu kullandıkları anlaşılan GSM hatları üzerinden, ByLock’u indirip kullandıkları tespit edilen 22 kişi hakkında, 17.11.2020 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.” denildi.

İstanbul'da da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik soruşturmada operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı gözaltı kararı bulunan 54 kişiden 23’ünü gözaltına aldı. 
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