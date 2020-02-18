[ Cadı avında bugün ] Çok sayıda gözaltı var

İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) çalışanlarına yönelik 101'i muvazzaf, 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi . Ankara ve Adana'da da Adalet ve İçişleri Bakanlığı personeli 98 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı







iZMİR





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tamamı Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, toplam 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi





İzmir merkezli olmak üzere 42 farklı ilde İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar 98 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.





ANKARA





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturmada, toplam 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı. Diğer arananlar için çalışmalar sürdürülüyor.





ADANA





Adana merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. Çoğu KHK’yla ihraç edilen 27 polis hakkında gözaltı kararı verildi