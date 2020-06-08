Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] 98 polis hakkında gözaltı kararı /08 Haziran 2020 08:52

[Cadı avında bugün] 98 polis hakkında gözaltı kararı

Ölümcül Korona salgınına rağmen cadı avı soruşturmaları devam ediyor. Balıkesir ve Gaziantep merkezli iki ayrı soruşturmada aralarında kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilmiş polisler ile eski Emniyet müdürlerinin de bulunduğu 98 polis hakkında yakalama kararı verildi.

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada daha önce meslekten el çektirilen 6 Emniyet müdürü, bir Emniyet amiri, 11 komiser yardımcısı, 4 başpolis memuru ve 52 polis memuruna yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Manisa, Konya, Erzincan, Kayseri, Kütahya, Kahramanmaraş, Ankara, Kocaeli, Çanakkale, Samsun ve Bursa'da polislerin gözaltına alınması için eş zamanlı operasyon sürüyor. 

Diğer şehirlerde gözaltına alınan polislerin Balıkesir'e götürüleceği belirtildi.  

GAZİANTEP'TE 33 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cadı avı soruşturmasında 16 ilde 24'ü Emniyet personeli olmak üzere 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilenlerden 24'ünün halihazırda muvazzaf olduğu belirtildi.

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