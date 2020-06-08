[Cadı avında bugün] 98 polis hakkında gözaltı kararı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada daha önce meslekten el çektirilen 6 Emniyet müdürü, bir Emniyet amiri, 11 komiser yardımcısı, 4 başpolis memuru ve 52 polis memuruna yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.





İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Manisa, Konya, Erzincan, Kayseri, Kütahya, Kahramanmaraş, Ankara, Kocaeli, Çanakkale, Samsun ve Bursa'da polislerin gözaltına alınması için eş zamanlı operasyon sürüyor.





Diğer şehirlerde gözaltına alınan polislerin Balıkesir'e götürüleceği belirtildi.





GAZİANTEP'TE 33 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI





Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cadı avı soruşturmasında 16 ilde 24'ü Emniyet personeli olmak üzere 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Gözaltı kararı verilenlerden 24'ünün halihazırda muvazzaf olduğu belirtildi.





