Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] İki ayrı soruşturmada 78 kişi hakkında gözaltı kararı /15 Eylül 2020 09:53

[Cadı avında bugün] İki ayrı soruşturmada 78 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir ve Ankara'da iki ayrı soruşturmada toplam 78 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İzmir merkezli 28 ilde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 66 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 66 kişiden 19'unun Kara Kuvvetleri, 18'inin Hava Kuvvetleri, 24'ünün Jandarma, 2'sinin Sahil Güvenlik ve 3'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu astsubay oldukları öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 8'i aktif görevde olan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
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