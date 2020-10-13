[Cadı avında bugün ] TSK mensuplarına operasyon: 146 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir dahil 26 ilde çoğunluğu muvazzaf asker 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.





26 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında görevli askerlere yönelik İzmir merkezli operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.





İSTANBUL MERKEZLİ 15 İLDE 32 GÖZALTI





İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı .





Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'na öğrenci alımı ile ilgili yapılan soruşturmada 57 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Meslekten ihraç edilmiş ve muvazzaf subay ve astsubaylar ile emekli albayların da bulunduğu 57 kişiden 32 kişi gözaltına alındı.





ESKİ EGE ORDU KOMUTANI ÖZTÜRK YENİDEN GÖZALTINDA





Yargılandığı davada ev hapsi kararıyla tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı.







