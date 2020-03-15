Samanyolu Haber /Gündem / [Ekrem Dumanlı] Hesap zamanı? /15 Mart 2020 16:42

[Ekrem Dumanlı] Hesap zamanı?

Ekrem Dumanlı iki cinayetten müebbet hapse mahkûm edilmiş Fatih Polat'ın işadamı Menemen Cezaevi'nde işadamı Hazim Sesli'yi 7 yerinden şişlemesine göz yuman gardiyan, baş gardiyan, cezaevi savcısı ve cezaevi müdürünün bir gün hukuk karşısında hesap vereceğini söyledi.

Hesap Zamanı!

Sesli Battaniyeleri'nin sahibi Hazim Sesli, Menemen Kapalı Cezaevi'nde cinayetten iki defa mahkûm edilmiş Fatih Oktay'ın şişli saldırısına maruz kalmıştı.   Daha önce de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü yapmış Ömer Köse hücrede 6 gardiyanın saldırısına uğramıştı. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL NİYE SESSİZ?
Başta Türkiye’nin cezaevlerinde olup bitenlerle ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sessiz. Diğer yetkililer de konuşmuşyor. Hatta başta insan hakları kuruluşları olamak üzere gazeteciler, akademisyenler ve sivil toplum örgütleri de konuya tepkisiz. 

YouTube kanalında bir yorum videosu yayınlayan gazeteci Ekrem Dumanlı, Sesli'yi yönelik saldırıya tepki gösterdi. 

Devlet gözetiminde ve sorumluluğunda olan bir kişinin ölümden dönmesinin sorumlularının ortaya çıkarılması gerektiğini söyleyen Dumanlı, "Bu kirli tezgâhı kuranlar hesap vermeyecek mi?" sorusuna cevap verdi. 

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Hesap Zamanı!

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