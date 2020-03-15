[Ekrem Dumanlı] Hesap zamanı?





YouTube kanalında bir yorum videosu yayınlayan gazeteci Ekrem Dumanlı, Sesli'yi yönelik saldırıya tepki gösterdi.







Devlet gözetiminde ve sorumluluğunda olan bir kişinin ölümden dönmesinin sorumlularının ortaya çıkarılması gerektiğini söyleyen Dumanlı, "Bu kirli tezgâhı kuranlar hesap vermeyecek mi?" sorusuna cevap verdi.

Sesli Battaniyeleri'nin sahibi Hazim Sesli, Menemen Kapalı Cezaevi'nde cinayetten iki defa mahkûm edilmiş Fatih Oktay'ın şişli saldırısına maruz kalmıştı. Daha önce de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü yapmış Ömer Köse hücrede 6 gardiyanın saldırısına uğramıştı.Başta Türkiye’nin cezaevlerinde olup bitenlerle ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sessiz. Diğer yetkililer de konuşmuşyor. Hatta başta insan hakları kuruluşları olamak üzere gazeteciler, akademisyenler ve sivil toplum örgütleri de konuya tepkisiz.