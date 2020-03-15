[Ekrem Dumanlı] Hesap zamanı?

ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL NİYE SESSİZ?
Başta Türkiye’nin cezaevlerinde olup bitenlerle ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sessiz. Diğer yetkililer de konuşmuşyor. Hatta başta insan hakları kuruluşları olamak üzere gazeteciler, akademisyenler ve sivil toplum örgütleri de konuya tepkisiz.
YouTube kanalında bir yorum videosu yayınlayan gazeteci Ekrem Dumanlı, Sesli'yi yönelik saldırıya tepki gösterdi.
Devlet gözetiminde ve sorumluluğunda olan bir kişinin ölümden dönmesinin sorumlularının ortaya çıkarılması gerektiğini söyleyen Dumanlı, "Bu kirli tezgâhı kuranlar hesap vermeyecek mi?" sorusuna cevap verdi.