[ Fikret Kaplan anlatıyor ] Asr-ı Saadette 'İlk Mukabele'





Bir hadiste, Allah’ın evlerinden birinde O’nun kitabını okuyan ve müzakere eden cemaati rahmetin kaplayacağı, onları meleklerin kuşatacağı ve Allah Teâlâ’nın o mecliste yer alanları kendi nezdinde bulunanlara bildireceği kaydedilir (Müslim, “?ikir”, 38; Ebû Dâvûd, “Vitir”, 14; Tirmizî, “?ırâ?ât”, 12).





Samanyoluhaber.com yazarı Fikret Kaplan You Tube kanalında Peygamber Efendimiz dönemindeki Ramazan aylarını anlatmaya devam ediyor.





Kaplan son olarak Peygamber Efendimiz'in Hz. Cebrail ile birlikte yaptığı ilk Mukabeleyi anlattı











Kur’an’ı güzel okuyan birinden dinleme ve yanlışsız hatmetmekle ilgili bazı naslar vardır. Hz. Peygamber ashabın içinde güzel Kur’an okuyanları dinler, bazan göz yaşlarını tutamadığı olurdu.