[ Fikret Kaplan anlatıyor ] Asr-ı Saadette 'İlk Mukabele'

Bir hadiste, Allah’ın evlerinden birinde O’nun kitabını okuyan ve müzakere eden cemaati rahmetin kaplayacağı, onları meleklerin kuşatacağı ve Allah Teâlâ’nın o mecliste yer alanları kendi nezdinde bulunanlara bildireceği kaydedilir (Müslim, “?ikir”, 38; Ebû Dâvûd, “Vitir”, 14; Tirmizî, “?ırâ?ât”, 12).
Samanyoluhaber.com yazarı Fikret Kaplan You Tube kanalında Peygamber Efendimiz dönemindeki Ramazan aylarını anlatmaya devam ediyor.
Kaplan son olarak Peygamber Efendimiz'in Hz. Cebrail ile birlikte yaptığı ilk Mukabeleyi anlattı