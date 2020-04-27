Samanyolu Haber /Gündem / [ Fikret Kaplan anlatıyor ] Asr-ı Saadette 'İlk Mukabele' /27 Nisan 2020 19:52

[ Fikret Kaplan anlatıyor ] Asr-ı Saadette 'İlk Mukabele'

Kur’an’ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğine 'mukabele' denir. Peki Mukabele tabiri nereden geliyor...

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Kur’an’ı güzel okuyan birinden dinleme ve yanlışsız hatmetmekle ilgili bazı naslar vardır. Hz. Peygamber ashabın içinde güzel Kur’an okuyanları dinler, bazan göz yaşlarını tutamadığı olurdu.

Bir hadiste, Allah’ın evlerinden birinde O’nun kitabını okuyan ve müzakere eden cemaati rahmetin kaplayacağı, onları meleklerin kuşatacağı ve Allah Teâlâ’nın o mecliste yer alanları kendi nezdinde bulunanlara bildireceği kaydedilir (Müslim, “?ikir”, 38; Ebû Dâvûd, “Vitir”, 14; Tirmizî, “?ırâ?ât”, 12). 

Samanyoluhaber.com yazarı Fikret Kaplan You Tube kanalında Peygamber Efendimiz dönemindeki Ramazan aylarını anlatmaya devam ediyor. 

Kaplan son olarak Peygamber Efendimiz'in Hz. Cebrail ile birlikte yaptığı ilk Mukabeleyi  anlattı


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