[Hizmet Konuşmaları] Naci Tosun Ağabey: Memlekete yazık ettiler

“Hizmet Konuşmaları” programının yeni bölümünün konuğu Hizmet Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Naci Tosun oldu.







Hizmetten.com'un YouTube kanalı ve MC EU TV'de yayınlanan programda Tosun, Hizmet Hareketi'ne dair soruları cevaplandırdı.





"Bizim insanlığa hizmetten başka hedefimiz olmadı.” diyen Tosun önemli tespitlerde bulundu. Uzun yıllar boyunca kamu hizmeti yaptığını, ancak böyle rezil bir devlet yönetimi görmediğini belirten Naci Tosun, “Hizmet heyecanımızı kamçılayıp yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.







İşte Naci Tosun Ağabey’den çarpıcı tespitler:





Büyüğümüzün ifadesi ile mümin aldatmaz, aldanabilir… Aldandık millet bizi bunla suçluyor ama onların 2009 lu yıllarda verdikleri sözlere bakarsanız millete hukuk demokasi özgürlük vaat ettiler ama münafıkça ve alçakça ülkeye kastettiler. Bizi de aldattılar yani.her şey devlet ve millet için yapıldı ve su-i niyet yoktu. Haset ve kinle hepsi yok edildi. Memlekete yazık ettiler Türkiye salda gölü gibi kurumaya gidiyor.





SORU 4: 15 TEMMUZ DARBE GİRŞİMİ VE BUGÜN TÜRKİYE’DE YAPILAN BASKI VE ZULÜM İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Bütün diktatörlerin anayasası budur. Ya suikastler yaparlar ya meclis yakarlar ya da bombalatırlar. Ya da darbe komplosuya muhalifleri devletten temizlemeye kalkarlar. Defaatle bu insanları temizlemek için bu yola başvurdular. Lütüf görüp saltanatları için kullandılar. Ülkenin insanlarını heder ettiler. Ülke bugün karaya oturdu.





SORU 5: HİZMET GÖNÜLLÜLERİ YAŞANANLAR KARŞISINDA NASIL DAVRANIYOR? BUGÜN NELER YAPIYOR?

Hizmet ayakta kalma mücadelesi veriyor. Ama devam ediyor. Birbirimize dünyanın dört bir yanında destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye kalp gibiydi dışarıya kan pompalıyordu. Ama şimdi durdu dışarıdan kan pompalamaya çalışıyorsunuz.Arkadaşlarımız hizmete devam ediyor. Bir yandan yardımlaşma diğer taraftan dur olmadan artarak devam ediyor.





SORU 6: HİZMET GÖNÜLLÜLERİ ÖZELEŞTİRİ YAPIYOR MU? BU KONUDA SİZİN YAKLAŞIMINIZ NE?

Ne diyor yol mülahazasında büyüğümüz. Yol sarpa sarınca İnsanlar ikiye ayrılır birincisi bu yol yanlış şunlar şunu yanlış yaptı der tıkanır kalır. İkinci grup derki bu bizim günahlarımızdan oldu der af diler. Yolun açılması için dua eder.





SORU 7: GÖNÜLLÜLER ARASINDAKİ BAZI ELEŞTİRİ VE FARKLI YAKLAŞIMLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Sahabe efendilerimiz tencere kapak gibi miydi, ayrı fıtratlar var Farklı bakış açıları olur bu zenginlik. Hizmette de böyle herkesin aklı var fikri var insanları robotlaştıramayız.





SORU 8: HİZMET GÖNÜLLÜLERİNİN GELECEK PERSPEKTİFİ NASIL OLMALI?

Hizmet parkinsonu olmamalıyız. Okuma düşünme dua öenemli dua edeceğiz ama heyecanımızda kamçılayıp devam edeceğiz.