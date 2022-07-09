[ M.Ertuğrul İncekul] Pangea ve bayram mülahazaları

M ERTUĞRUL İNCEKUL





Pangea; Yunanca pan(bütün) ve gaia (yeryüzü) anlamına gelen süper kıta demektir. Alman bilim adamı Alfred Wegener tarafından 1912’de ortaya atılmıştır. Bütün kıtaların atası olan Pangea’nın 335 milyon yıllık bir hikayesi vardır.





İnsanoğlu olarak bizim de hikayemiz farklı görüşler olsa da 300 bin yıl öncesine dayanıyor. İnsanlık hikayesinin başlangıcında yasaklara el uzatma, aşk, mahcubiyet, kıskançlık, intikam gibi duygular var. Goethe’nin 60 yılda yazdığı ustalık romanı Faust eserinde; genç bir bilim insanının birçok bilim alanında zirveyi yakalayıp sonra kendisini hiçbir şey bilmeyen bir cahil kabul etmesi ve ders vermeyi bırakarak, varlığı yeniden yorumlama gayretleri, sancısı vardır. Yeniden varlığı keşif ve hakikat yolculuğuna çıkış hikayesi anlatılır. Karşısına Mefisto çıkar ve tüm şeytani becerileri ile genç Faust’u yoldan çıkarmaya uğraşır.

Aslında sürpriz dönemlerimiz hiç bitmedi insanlık olarak. Geceler gündüzleri, savaşlar barışları, kışlar baharları, küresel salgınlar yeni yeni tedavi ve korunma yolları ile daha dikkatli günleri getirdi bizlere. Faşizmin, aşırı milliyetçi ve göçmen karşıtı söylemleri artış gösteriyor. Savaş olan bölgelerden daha güvenli limanlara göçler devam ediyor. Otokrat rejimler ise Putin, Erdoğan gibiler sayesinde iyice nefret objesine dönüşüyorlar. Agresif, başkalarını yok sayan, tamamen pragmatist, vicdan yoksunu, insan yoksunu projeleri, egoist tavırları yüzünden insanlar yeni yeni çıkış yolları arıyorlar. Yeni dünyalarda, yeni yeni hayatlar kuruyorlar. İnsanlık çapında bir entegrasyon var, bir taraftan da yepyeni konsensüsler kuruluyor. İyiler ve kötülerin, Faust ve Mefisto’nun mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Global ve evrensel çaptaki insanlık hikayeleri bizlerin ferdi hikayeleri ile hayat buluyor, oluşuyorlar. Branşında uzman bir kalp cerrahi olan Mehmet Ateş, dünya çapında kendi teknikleri ile rekorlara imza atmış, uluslararası bilim dergilerine konu olmuş bir bilim insanı. Gün geliyor bu insan kendi ülkesinde terörist ilan ediliyor. Köşe bucak aranıyor, mal varlığına el konuluyor, hastanesi kapatılıyor, ailesinden koparılıyor, özgürlüğü elinden alınıyor ve liste uzayıp gidiyor. Ama Mehmet Ateş soyismi gibi kör oluyor sinesi ama mücadelesinden vazgeçmiyor. Hapishanelere de koysalar, asgari insani haklarını elinden de alsalar, vazgeçmiyor. Yurtdışına bir şekilde çıkmayı başarıyor. Yeni göç ettiği ülkede değerlerini, ideallerini yaşamaya devam ediyor. Sağlık sektöründe yeni arayışlar içerisinde yeniden var oluş mücadelesi veriyor. Bir taraftan yazılar yazıyor bir taraftan da adalet arayışına, insan hakları ihlallerine karşı bir aktivist olarak ciddi destek veriyor.





Geçen günlerde intihar eden Dr. Ekrem Karakaya’nın hazin sonu hepimizi üzdü. Ama yıllardır ötekileştirilen, dışlanan, mesleğinde başarılı, erdemli, yüzbinlerce KHK’lı için sesini çıkarmayanlar ülkenin geldiği nefret ve öfke çukurunu ve sonuçlarını görebiliyorlar mi bilemiyorum. Çaresizlik içerisinde sağlık alanı gibi pek çok alanda insanlar Türkiye’yi terkediyor ya da ciddi bunalımlar, travmalar yaşıyorlar. Herkes Mehmet Ateş değil, herkes yurtdışına çıkmayı başaramıyor, ya da herkes aynı seviyede dayanıklılık, mukavemet gösteremeyebilir. Ama gelinen nokta ülkemiz adına çok üzücü, büyük hayal kırıklığı. Bazılarının iktidar, servet şehvetine kocaman bir ülke ateşe atıldı. Buna sessiz kalan ölümcül susuşlar ve yığınlar da bu vebale ortak oldu.

Hikayelerimiz insanlık hikayelerini ve tarihini oluşturuyor. Dr. Mehmet Ateş gibi onbinlerce insan gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında farklı coğrafyalarda yepyeni hayatlar kuruyorlar. Mefisto’ya teslim olmuyorlar, üretmeye ve hayata sımsıkı bağlanmaya devam ediyorlar. Her şeye rağmen ne dem bâki, ne gam bâki diyerek inatla sevmeye devam ediyorlar. Hiçbir gerçek ideal, dava baskı ve zorbalıkla bitirilemez. Gerçek idealler, mefkûreler, liderleri vefat edince de bitmez ya da bitirilemez. Dünya ve insanlığın benimsediği fikirler, düşünceler öldürülemez, kanat takar tüm dünyayı dolaşırlar. Gönül aynamızı pastan temizleyeceğimiz, gönüllerimizin inşirah ve huzura kavuşacağı bayram temennilerimle Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ederim.



