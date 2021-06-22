Samanyolu Haber /Gündem / [ M. Ertuğrul İncekul ] Ronaldo ve Sosyal Medya /22 Haziran 2021 16:50

[ M. Ertuğrul İncekul ] Ronaldo ve Sosyal Medya

Sosyal Medya denilen dev platform adeta bir evren gibi. İçerisinde bilgi, aktüalite, sanat, edebiyat, spor ve hayatın her mecrasına ait irili, ufaklı gezegenler var. Bu arada kullanmasını bilmezseniz sizi yutabilecek kara delikler de ağzını açmış bekliyorlar.

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M. ERTUĞRUL İNCEKUL- SAMANYOLUHABER.COM 


Ronaldo Coca Cola’yı bir hareketi ile 4 milyar dolar zarara uğrattı. Basın toplantısında su için, daha sağlıklı yaşayın demek için Cola şişelerini kenara koyması milyarca insana ulaştı. 

İsveçli, 2003 doğumlu Greta Thunberg,  sosyal meselelere, çevreye duyarlılığı ,aktivist yönüyle sosyal medyada oldukça büyük bir etkiye sahip. Twitter’da 5 milyona yakın takipçisi var.  "İklim için okul grevi" ile dikkatleri çekti. 15 Mart 2019'da, dünyanın dört bir yanındaki 112 ülkeden tahminî 1,4 milyon öğrenci grev ve eylem çağrısına yanıt verip protestoya katıldı. 
Greta ,Time Yılın İnsanı(2019) , Duyarlı Barış Elçisi Ödülü (2019) Gulbenkian İnsanlık Ödülü (2020) gibi önemli ödüllere layık görüldü.

Sosyal Medya denilen dev platform adeta bir evren gibi. İçerisinde bilgi, aktüalite, sanat, edebiyat, spor ve hayatın her mecrasına ait irili, ufaklı gezegenler var. Bu arada kullanmasını bilmezseniz sizi yutabilecek kara delikler de ağzını açmış  bekliyorlar. 

Dünyada 2020 verilerinde , 5,19 milyar tekil telefon kullanıcısı var. 4,54 milyar internet, 3,80 milyar da sosyal medya kullanıcısı mevcut.

 2,5 milyar Facebook, 2 milyar YouTube, 1,6 milyar WhatsApp, 1,3 milyar Instagram ve 340 milyon da Twitter kullanıcısı var. Bir yıl öncesi verilere göre tablo bize sosyal medyanın etkisi hakkında çok şeyler söylüyor.

Dünya nüfusunun %53,6 sı günlük 2 saat 25 dakika sosyal medyada zaman geçiriyor.

Sosyal medyada bir şekilde zaman geçiriyoruz ama önemli olan nitelikli kullanım olsa gerek. Ailemize , sosyal medyaya, kitap okumaya, televizyon seyretmeye ayrılan zamanlarda nitelik çok önemli. Takip ettiğimiz kişiler, web siteleri, platformlar, diziler bizim hayat hazinemizi nasıl harcadığımızı belirler. 

Sosyal medya artık hayatın her ünitesinde etkili oluyor. Medya dünyası da büyük yatırımlarını bu alana yapıyor. Milyar dolarlık gazeteler, dergiler, televizyonlar dijital dünyadan ,sosyal medya enstrümanları ile takipçilerine ulaşıyor. Bir kamera, bir tripod ile artık milyarlık altyapısı olan kurumlara bedel etkileşim olabiliyor. Bir YouTube kanalı ile bütün dünyada en çok izlenen fenomen haline gelebiliyorsunuz.

Aynı zamanda sosyal medya mağdur ve mazlumların ümitle sarıldığı, adalet aradığı, yer yer hüzünlerini, yer yer de sevinçlerini paylaştığı bir zemin. 
6 yaşındaki astım hastası Serdar Metin'in annesi, aynı zamanda eşi de tutuklu olan ana okulu öğretmeni Tuğba Eke tahliye edildi. Bir yaşındaki Ahmet Ümit’le Edirne’de hapis yatan Seda Aslan, ve üç yıldır babasını bekleyen Hafsa’nın annesi Fatma Aslan sosyal medyada seslerini duyurarak tahliye oldular, özgürlüklerine kavuştular. 

Evet demokrasinin gelişmediği ülkelerde SM (sosyal medya) sesinizi duyurmak için büyük bir imkan sunuyor hem de çok ucuza. Uzay interneti (Space Link) ile yakın zamanda dünyanın en ücra yerlerinde internet ağı güçlü olacak ve bu sayede artık insanlar dünyanın herhangi bir yerinden, belki Tibet dağlarındaki evinden, belki de Norveç göllerindeki ofisinden,  Toronto’daki işlerini takip edebilecekler. 

Unutmayalım hayat kalitesiz insanlara ve işlere zaman ayıracak kadar uzun değil.

Öneri ve görüşleriniz için;
Twitter : @e_incekul 
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