Hocaefendi'nin avukatından açıklama

Albayrak kişisel Twitter hesabından paylaştığı açıklamada şunları kaydetti:





"2009 yılında meydana gelen üzücü hadisenin üzerinden 11 yıl geçmesine, tüm deliller, bilgi ve belgeler soruşturma dosyasında bulunmasına rağmen, bugüne kadar gerçek sorumlular tespit edilerek dava açılmamıştır. Hal böyle iken, müvekkilim Sayın Fethullah Gülen'i, 'Muhsin Yazıcıoğlu cinayetini' karartmakla itham etmek, en masum ifade ile olayı çarpıtmaktır.













KİMLER NE KARAR VERDİ?





Medyaya yansıyan açıklamalara bakıldığında da görüleceği üzere, 133 klasörden oluşan soruşturma dosyası hakkında;





-Halen Kocaeli Başsavcısı olan Habip Korkmaz tarafından 23.06.2014 tarihinde 19 şüpheli hakkında terör örgütü suçlamasından,





-20.06.2016 tarihinde de, halen Adana Cumhuriyet Savcısı olan Necati Kazak ve Kayseri BAM Savcısı Mevlüt Kısır tarafından 132 şüpheli hakkında 'olayın pilotaj hatası ve kaza olduğu, arama kurtarma çalışmalarının hava şartları nedeniyle geciktiği, her hangi örgütlü bir yapının bulunmadığı' gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği,





-Olay sonrasında 2009-2011 yılları arasında soruşturmayı yürüten Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı Uğur Koç ise halen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi üyesi, bağlı olduğu Kahramanmaraş C. Başsavcı Vekili Gürhan Aktaş ise, Ankara Bölge Adliye Mah. C. Savcısı olarak görev yaptığı görülecektir.





Takipsizlik kararının kaldırılmasına ve dava açılmasına karar veren Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Ahmet Maden ise, önce Kayseri'ye tenzili rütbe ile düz hakim olarak atanmış, 15 Temmuz sonrasında da HSYK kararı ile meslekten ihraç edilmiştir.





MASUM İNSANLARI SUÇLAMAK YERİNE...





Savcılar tarafından yapılan işlemler ve verilmiş takipsizlik kararı ortada iken, Sayın Gülen ve Hizmet Haraeketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin cinayeti karartmakla itham edilmesi, olayın çarpıtılmaya çalışıldığını ve masum insanların suçlanmak istendiğini göstermektedir.





Açık kaynaklarda yer alan bu bilgiler kapsamında bir kez daha vurgulamak gerekirse, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili, masum insanları suçlamak yerine, gerçek sorumluların bulunup adil bir şekilde yargılanmaları, adalet isteyen herkes gibi bizlerin de beklentisidir.





Saygılarımızla"







