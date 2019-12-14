[ MEDYAYA DARBENİN 5. YILI ] Yiğit Adam ' Hidayet Karaca

14 Aralık 2014 Pazar günü Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca mesai arkadaşları tarafından televizyon binasından uğurlandı. Hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendiği için kendi isteği ile Emniyete ifade vermek için gitti ama bir daha dışarı çıkamadı.















19 Aralık 2014’te Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde şaibeli bir şekilde tutuklandı. ve o günden beri 1820 gündür cezaevinde ... Son 2 yılını tecritte geçiren Karaca hakkında , 26 Nisan 2015’te verilen tahliye kararının uygulanmaması sebebiyle aslında 1.704 gündür esir !









HİDAYET KARACA: ÖRGÜT NEREDE?





Hidayet Karaca ilk tutuklandığında yıllar önce yayınlanan ‘Tek Türkiye’ dizisinin senaryosu sebebiyle suçlanıyordu. ‘Terör örgütü yöneticiliği’nden tutuklanan Karaca, ilk kez hakim karşısına çıktığında “Hakim bey bir delil var mı? Bir tek delil var mı? Silahlar nerede? Örgüt nerede?”diye haykırmıştı.







Hidayet Karaca ve ailesine zulüm cezaevideyken de devam etti. Tutuklu bulunan Karaca'nın evi bir kaç defa arandı. Çocuklarının bilgisayarlarına bile el konuldu .





O dava, hukuk skandallarıyla dolu bir süreçten sonra yine skandal bir kararla Hidayet Karaca'ya , 31 yıl 6 ay hapis cezası ile sonuçlandı. Hukuk katliamı bununla da bitmedi.





14 Aralık 2014’ten beri ağır tecrit şartlarında tutuklu bulunan Hidayet Karaca, 15 Temmuz 2016’da darbeye teşebbüsten müebbet aldı!

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Çatı Davası'nın son celsesinde Gazeteci Hidayet Karaca, hukuksuzluğu haykırmıştı.

Karaca, şunları söyledi: "İmamlık, müezzinlik gibi özel eğitim isteyen bir okulda okumadım.Gazeteciyim, sürekli basın kartı sahibiyim. Gazetecilik okulu mezunu olmadığım söylenirse, Sabah'ın başındaki Serhat Albayrak veya TRT'nin Genel Müdürü gazetecilik mezunu mu? Ayet, hadis mi var, gazetecinin gazetecilik okulu mezunu olması için. Başbakanlığı döneminde Erdoğan'ı 4 kez programıma konuk aldım.













ARINÇ, TOPTAN VE YILDIRIM EVİME GELDİ





Cebir, şiddeti mi konuştuk. Keza Cumhurbaşkanı Gül, Meclis Başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Bugünün Başbakanı, Ulaştırma Bakanıyken evime geldi, kahvaltı yaptık. Aslında bunları boşuna anlatıyorum. Çünkü bunları siz çok iyi biliyorsunuz."





VİCDAN AZABI DUYACAĞINIZDAN EMİNİM





Tahşiye davasında 31.5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatan Karaca, şöyle devam etti: "Bana ceza veren, verecek olan, zindanlarda süründüren savcısından heyetine kadar hiç kimseye kin ve nefret duymuyorum. Oruçluyuz, sizin iyi niyetinizden zerre şüphe etmiyorum. Ama sizin iyi niyetli olmanız, adil karar vereceğinizin garantisi değil. Ceza verirseniz vicdan azabı duyacağınızdan eminim. Allah bir daha kimseye bunları yaşatmasın. Karanlık zamanlarda yaşadığımızı kabul ediyorum."





BU SAVCININ İŞİ DEĞİL





Savcının, "Özgür basın susturuluyor kampanyaları düzenlendi. ABD'li 74 senatörden hükümete baskı mektupları alındı, hükümetin eleştirilmesi sağlandı" ifadesine cevap veren Karaca, "Hükümeti eleştirmek niye savcının işi olur? Hükümetin avukatlığını niye yaparlar? Hükümetin basın sözcüsü, kendi avukatları var. Gider, dava açar. Benden sonra gözaltına alınan tüm gazeteciler için ABD dahil tüm ülkeler konuştu. Özellikle ABD Sözcüsü, her basın toplantısında basın özgürlüğünü gündeme getirdi. Yani bu Hidayet Karaca'ya özgü bir durum değil. Cumhuriyet, Sözcü gazetesi için gelmedi mi?" dedi.









HİDAYET KARACA YAŞADIKLARINI YAZDI









Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, cezaevinde bir de kitap yazdı. Esaretinin 10. atında çıkan kitapta yaşadığı baskı ve zulmü cezaevinde anlattı. ‘Bir Dizi Film' ismiyle yayınlanan kitapta Karaca dizi senaryosuyla başlayan hukuksuzluğu “Yaşadıklarım öylesine olağanüstü ki, kendimi bazen sanki bir dizinin içinde gibi hissediyorum… Ama itiraf edeyim, senaryosu pek acemice yazılmış bir dizi bizimkisi. Böyle bir senaryo taslağı, bu işten anlayan kimin önüne gelse, ‘Gerçekçi değil. Delil olmadan adam mı tutuklanır? Bir dahaki sefere düzgün bir şeyler yazın.' der.” cümleleriyle anlatıyor.

Kitabında yıllardır medyanın içinde olan Karaca, kendisini çok yakından tanıyan insanların sessizliğine de sitem ediyordu. “Sesimi duyacak hal kalmamış medyada. Korku, medyaya bütünüyle sinmiş. Eski dostların bir kısmı beni düşman olarak görüyor, bir kısmı da yüzünü çevirip susmayı tercih ediyor. Benim suçlanmam, sorgulanmam ve nezarete alınmam mı daha acı, yoksa medyanın içine düştüğü bu tablo mu kestiremiyorum…”





Kitabında ümidini kaybetmediğini hatırlatan Karaca, kendisinin esir olduğunu düşünenleri ve tutuklanma emri verenlere ise “Siz benim burada bedenimi tutuyorsunuz. Ruhum arkadaşlarımın, milyonlarca insanın yanında. Dünyanın dört bir tarafında gözyaşlarıyla dua edenlerin yanında. Burada ben özgürüm. Masumiyetin verdiği gücü siz bilemezsiniz.” ifadeleriyle sesleniyor.













ZAMAN ZAMAN MEKTUPLAR GÖNDERDİ





Hidayet Karaca, zaman zaman avukatları veya ailesi aracılığıyla dışarıya mektuplar göndererek hap ümidini ifade etti

Bir yılbaşı mesajında : Nasıl bugün soğuk, kış ortamı varsa aslında bu kış baharın geleceğine işarettir. İnanıyorum ki ülkemde insanımız birlik, beraberlik baskı görmeden şiddete başvurmadan oturup rahatlıkla fikirlerini paylaşacak ve kimsede düşüncelerinden dolayı hapse atılmayacaktır.

Silivri'nin önünde 'Demokrasi Nöbeti' tutanlara, ülkenin her yerinde tutuklu gazeteciler için destekte bulunanlara ve soğuk kış gününde sizler buraya kadar gelip yüreğinizi ortaya koymanıza teşekküler.





En yakın zamanda kara günlerin arkada kaldığı, özgür dünyada buluşacağız.





2 YILDIR TECRİTTE TUTULUYOR





Türkiye'nin yaşadığı OHAL süreciyle birlikte Hidayet Karaca tek kişilik hücreye alındı. son iki yıldır Tek kişilik hücrede tecritte tutuluyor. Hukuk askıya alınınca kendini savunma imkanını da elinden aldılar. Avukatlarını ya göz altına alıp tutukladılar ya da haklarında yakalama kararı çıkartıp avukatsız bıraktılar. Hiç bir avukat davasını almadı. Kimse ile görüşemedi . İlk kitabından sonra yeni çalışmalar hazılayan Hidayet Karaca yazdıklarını kitaplaştıracak uygun zamanı bekliyor.



