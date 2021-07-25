[Nurullah Kaya] Bu sporcular diktatörlerden ve dopingden kaçarak olimpiyatlardalar

NURULLAH KAYA- SAMANYOLUHABER.COM





Korona yüzünden ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nda birçok olağanüstü durumla karşılaşıyoruz. Olimpiyat tarihinde olmayan yeni ve güzel kurallar uygulanıyor. Antrenman havasında seyircisiz geçen müsabakalar, yeni spor dalları, yeni kurallar ve yeni takımlar. Bunlardan kuşkusuz dikkati çeken iki takım var. Birisi ROC diğeri MOT. İlk Kez Rio 2016’da yarışan mültecilerden kurulu Mülteci Olimpiyat Takımı, Tokyo’dan dünyaya dayanışma ve umut mesajı gönderiyor. Ülkelerindeki diktatörlerden kaçarak başka ülkelere sığınan sporcuların olimpiyat komitesi çatısı altında yarıştıkları müsabakalar büyük ilgi çekiyor. ROC ise Rusya Olimiyat Komitesinin kısaltılmışı ve Rusya devletinin uyguladığı resmi doping programı dışında olan Rus sporcularının bulunduğu takım.





65 milyon mültecinin temsilcileri





Tokyo’da Olimpiyat Mülteci Takımı‘nda 12 spor dalından toplam 29 sporcu bulunuyor. Bu sporcular, IOC bursu verilen gelecek vaat eden 55 mülteci sporcu arasından seçildi. Sporcular atletizm, badminton, boks, karate, tekvando, kano, bisiklet, judo, güreş, atıcılık, yüzme ve halter dallarında 65 milyon mülteciyi temsil edecek. İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu olan ve şuan Almanya’da yaşayan tekvandocu Kimia Alizadeh de seçilen takım içerisinde yer alıyor. Sporcular arasında öne çıkan bir diğer sporcu Yusra Mardini. Türkiye’den Yunanistan'a geçerken botlarının motoru bozulunan Mardini, yaklaşık 3 saat boyunca kız kardeşi Sara ve 2 mülteci ile yaşamlarını kurtarmak için mültecilerle dolu botu yüzerek itmeyi başarmıştı. Suriyeli olan Mardini, Alaa Maso ile birlikte yüzmede yarışıyor.





Olimpiyatlardaki en temiz sporcular ROC’ta





Dünyada birçok ülkede sporcular yasal veya yasal olmayan ilaçlar kullanıyor. Bunların önde geleni ise Rusya. Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) son yıllarda ülkelere ve sporculara göz açtırmıyor ve çok katı kurallar koyuyor. Bunun en güzel örneği Rusya’ya uygulanan yasak. Rusya, devlet destekli bir doping planı nedeniyle spor organizasyonlarından 4 yıl men edilmişti. Rusya , spor dünyasını sarsan kötü şöhretli doping skandalının ardından Aralık 2019'da Tokyo Olimpiyatları'ndan men edilmişti . Dört yıllık ilk yasak, 2020'de iki yıla indirildi, ancak Japonya'daki Olimpiyat Oyunlarında veya Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda ülkeyi resmi olarak temsil eden bir Rus takımı olmayacak. Ancak Rusya, devlet destekli bir doping programına dahil olduğunu şiddetle reddetti ve 2019'dan itibaren ilk dört yıllık yasağa itiraz etti. Yetkililer Rusya’nın resmi olarak cezalandırımasına temiz ve kurallar uyan Rus sporcuların ülkelerini temsil etmeden olimpiyatlara katılabilmesine izin verdi. Böylece oyunlara Rus Olimpiyat Komitesi'nin kısaltması olan ROC adı altında Rus sporcular olimpiyatlara iştirak etti. Çünkü yasak doğrudan değildi, sadece spor etkinliklerinde Rusya'nın adının, bayrağının ve marşının Tokyo 2020'de veya Pekin 2022'de kullanılmasına izin verilmeyeceği ve Rusya'nın Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na katılması durumunda tarafsız bir isim altında yarışmak zorunda kalacakları anlamına geliyor. ROC, Tokyo'da toplam 335 sporcuyla katıldı. Bakalım mülteciler ve Rus sporcular Tokyo’da neler yapabilecekler. Aslında dopingsiz ve özgürlük için yarışmalara çıkan bu sporcuların verdiği mesaj madalyadan daha önemli gibi görünüyor.



