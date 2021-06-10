' Orhan İnandı için Türkiye’den kimyasal ilaç gönderildi iddiası'

Kırgıtistan’da MİT tarafından kaçırılan Sapat Okulları Genel Müdürü Orhan İnandı’ya işkence edilerek ‘konuşturulması’ için Türkiye’den kimyasal bir iğne gönderildiği ileri sürüldü. Gazeteci Cevheri Güven’in iddiasına göre Orhan İnandı’nın kaçırılması için MİT, Kırgıtistan’daki bir yerel mafyayla anlaştı.





Ancak İnandı’nın aynı zamanda Kırgız vatandaşı olması sebebiyle işler sarpa sardı. Ulusal ve uluslararası medyada skandalın duyulmasının ardından Türkiye’nin yeni bir yol denediğini anlatan Güven, “Hakan Fidan kendini kurtarmaya çalışıyor. Sabah’ta Ferhat Ünlü, MİT’in talebiyle Orhan İnandı’nın Kırgız istihbaratı tarafından kaçırıldığını yazdı. Yerseniz! Kırgız istihbaratı kaçırsa, neden Türk Büyükelçiliğinin bodrumuna götürsün? Yerel mafyayla işbirliği yaptığı ortaya çıkan MİT’in imajı bütün dünyada yerle bir oldu. Orhan İnandı’nın Kırgız vatandaşlığından çıkmak için dilekçe vermeye zorlandığı bilgisi var. Orhan İnandı’yı Türkiye’ye getiremeyeceğini düşünen Hakan Fidan yeni bir hamle yaptı. Orhan İnandı’yı ‘konuşturmak’ için Türkiye’den kimyasal bir ilaç gönderildiği öğrenildi. Olay çadır tiyatrosuna dönüşmüş durumda.” ifadelerini kullandı.







