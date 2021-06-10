Samanyolu Haber /Gündem / ' Orhan İnandı için Türkiye’den kimyasal ilaç gönderildi iddiası' /10 Haziran 2021 14:14

' Orhan İnandı için Türkiye’den kimyasal ilaç gönderildi iddiası'

Kırgıtistan’da MİT tarafından kaçırılan Sapat Okulları Genel Müdürü Orhan İnandı’ya işkence edilerek ‘konuşturulması’ için Türkiye’den kimyasal bir iğne gönderildiği ileri sürüldü. Gazeteci Cevheri Güven’in iddiasına göre Orhan İnandı’nın kaçırılması için MİT, Kırgıtistan’daki bir yerel mafyayla anlaştı.

SHABER3.COM

Kırgıtistan’da MİT tarafından kaçırılan Sapat Okulları Genel Müdürü Orhan İnandı’ya işkence edilerek ‘konuşturulması’ için Türkiye’den kimyasal bir iğne gönderildiği ileri sürüldü. Gazeteci Cevheri Güven’in iddiasına göre Orhan İnandı’nın kaçırılması için MİT, Kırgıtistan’daki bir yerel mafyayla anlaştı.

Ancak İnandı’nın aynı zamanda Kırgız vatandaşı olması sebebiyle işler sarpa sardı. Ulusal ve uluslararası medyada skandalın duyulmasının ardından Türkiye’nin yeni bir yol denediğini anlatan Güven, “Hakan Fidan kendini kurtarmaya çalışıyor. Sabah’ta Ferhat Ünlü, MİT’in talebiyle Orhan İnandı’nın Kırgız istihbaratı tarafından kaçırıldığını yazdı. Yerseniz! Kırgız istihbaratı kaçırsa, neden Türk Büyükelçiliğinin bodrumuna götürsün? Yerel mafyayla işbirliği yaptığı ortaya çıkan MİT’in imajı bütün dünyada yerle bir oldu. Orhan İnandı’nın Kırgız vatandaşlığından çıkmak için dilekçe vermeye zorlandığı bilgisi var. Orhan İnandı’yı Türkiye’ye getiremeyeceğini düşünen Hakan Fidan yeni bir hamle yaptı. Orhan İnandı’yı ‘konuşturmak’ için Türkiye’den kimyasal bir ilaç gönderildiği öğrenildi. Olay çadır tiyatrosuna dönüşmüş durumda.” ifadelerini kullandı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ' Orhan İnandı için Türkiye’den kimyasal ilaç gönderildi... Sonraki Haber >>

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Sözün bittiği yer...

Sözün bittiği yer...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:36:24