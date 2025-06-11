Samanyolu Haber /Gündem / ... Oysa Erdoğan tutuklandığında muhalefet Refah'ın adayına oy vermişti /11 Haziran 2025 13:18

... Oysa Erdoğan tutuklandığında muhalefet Refah'ın adayına oy vermişti

1998 yılında hakkında verilen ceza nedeniyle görevden alınan dönemin Refah Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan’ın yerine, meclis çoğunluğuna sahip olmayan Refah Partisi’nden Gürtuna başkan seçilmişti. Bugünse Gaziosmanpaşa’da aynı dayanışma gösterilmedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 1998 yılında, daha önceki bir konuşması nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla ceza aldığı için görevden uzaklaştırıldı. O dönem İBB Meclisi’nde çoğunluk Refah Partisi’nde değildi. Buna rağmen, belediye başkanvekilliği seçimlerinde göreve Refah Partili Ali Müfit Gürtuna seçildi. O dönem mecliste yer alan diğer partiler, Refah Partisi ile siyasi dayanışma göstererek Gürtuna’yı desteklemişti.

Aradan geçen 26 yılın ardından benzer bir durum İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşandı. İBB operasyonları kapsamında yürütülen soruşturmada “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla tutuklanan seçilmiş CHP’li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine yeni başkanvekili seçimleri bugün yapıldı. Ancak bu kez tablo farklıydı: Belediye Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Eray Karadeniz, oylamayı kazanarak başkanvekili oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre bu gelişme, kamuoyunda “1998’de Erdoğan için gösterilen dayanışma, bugün Bahçetepe için neden gösterilmedi?” sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle dönemin mağduriyetinden yola çıkarak siyaset inşa eden Erdoğan’ın partisinin, bugün benzer bir siyasi nezaketi sergilememesi eleştirilere yol açtı.
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