Gürcistan’da neler oluyor?

ARİF ASALIOĞLU- ÖZEL DOSYA





Protestocular parlamento binasına girmeye çalıştı





Gürcistan’da hükümetin parlamentoya sunduğu 'yabancı ajan yasa tasarısı' karşıtı olan vatandaşlar sokağa indi.

Başkent Tiflis’te binlerce protestocu Gürcistan Parlamentosu binasının bulunduğu Shota Rustaveli Bulvarı’da toplandı. Protestolar üçüncü güne sarktı.

Hükümetin 'yabancı ajan yasa tasarısı' ülkede basın özgürlüğünü kısıtlayıcı ve sivil toplumu da bastıracağı yönünde tartışmalara neden oldu. Özellikle gençler arasında tepkiye neden olan yeni yasa tasarısını protesto eden göstericilerle polis arasında çatışmalar hükümetin bazı geri adım atmalarına rağmen halen devam ediyor.





Polis müdahale edince sokaklar karıştı





İlk gün güvenlik görevlileri, parlamento binasının yakınındaki protestocuları kordon altına aldı onları çevreledi. Yerel basın, polisin tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığını bildirdi.





Polis 9 Nisan Caddesi’nde ve Özgürlük Meydanı tarafından protestoculara doğru baskı kurunca molotof kokteyler atıldı, kısa vadeli yangınlar çıkt.

Yerel medyadan Paper Kartuli protestocuların ara sokaklara dağıldını, parlamento binasının önündeki meydanın o akşa temizlendiğini yazdı.

İlk akşam geç saatlere kadar devam eden gösterilerde parlamento yakınlarında toplu gözaltılar yapıldı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, çatışmalar sırasında çok sayıda polis memurunun yaralandığını bildirdi.

O esnada Washington’da olan Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabishvili protestocuları destekledi ve yasayı veto etme sözü verdi. Yasanın Rusya lobisi tarafından parlamentoya geldiğini söyledi.





Gürcistan hükümeti geri adım attı ancak protestolar durmuyor





Gürcistan'da Hükümet, protestolara neden olan ‘yabancı ajan’ yasa tasarısını geri çektiğini duyurdu.

Son iki günde yoğun protestolara neden olan yabancı ajan yasa tasarısı özellikle muhalefet partileri arasında ciddi rahatsızlık oluşturdu ve binlerce muhalif taraftar sokaklara çıktı.

İktidardaki ‘Gürcü Hayali’ partisinden yapılan açıklamada "Tasarının toplumda fikir ayrılığına neden olduğunu görüyoruz. Yalan makinesi yasayı kötü göstermeyi ve nüfusun önemli bir kısmının kafasını karıştırmayı başardı" ifadelerine yer verildi.





Amerika programında olan ve görüntülü mesaj gönderen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili kabul edilmesi halinde yasayı veto etme sözü vermişti.

Hükümetin yabancı ajanlarla ilgili yasa tasarısını geri çektiğini duyurmasına rağmen Gürcü muhalefeti protestoları iptal etmeyi planlamadıklarını açıkladı.

Muhalefetteki Girchi-More Freedom partisinin sözcüsü Tsotne Koberidze, Gürcistan'daki protestoların yabancı ajanlarla ilgili yasa tasarısının geri çekilmesine rağmen devam edeceğini söyledi. Yetkililerin protestolarda gözaltına alınanları henüz serbest bırakmadığını hatırlattı. Bir an önce serbest bırakılma çağrısı yaptı.









Bu akşam büyük miting





Muhalefet 9 Mart'ta yerel saatle 19:00'da Tiflis'teki parlamento binasının önünde yeniden toplanmayı planlıyor.

Gürcistan'daki protestolar dün akşamda devam etti. Polis özel harekat birlikleri parlamento binasına girmeye çalışan göstericilere müdahale etti.

Benzer bir “yabancı ajan” düzenlemesi Rusya’da 2012 yılında yasalaştı. Yıllar içerisinde ise Batı’dan fon alan sivil toplum örgütleri ile medya hedef alındı.





Rusya karşıtlığı

Protestolar sonrası ülkede bulunan Ruslar tedirgin oldu ve sınırlara akın etti

Gürcistan'da Hükümet karşıtı barışçıl başlayan protestolar, parlamento binasına yönelik saldırılar ve protestocuların çevreye verdiği zararın artması ve protestoların 'Rusya karşıtı' bir yöne evrilmesiyle birlikte ülkede bulunan Rusya vatandaşlarının ülkeyi terk etmeye başladı.

Gürcistan-Rusya sınırındaki Verhnıy Lars giriş kapısında tıpkı seferberlik günlerinde olduğu gibi yığılma nedeniyle trafiğin tıkandığı, ancak bu kez trafiğin akış yönü Gürcistan'dan Rusya'ya doğru olduğu bildiriliyor.





Gelecek Avrupa ile entegrasyonda





Medya kuruluşlarına konuşan sivil halk, protestoları desteklediklerini çünkü ülke geleceğini Avrupa'da gördüklerini dile getiriyorlar.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de protestoculara destek mesajı yayımladı.

Gürcü Rüyası partisi, şeffaflığı artırmak için bu tür yasalara ihtiyaç olduğunu söyleyerek taslakları destekledi.

İktidar partisinin genel başkanı Irakli Kobakhidze Salı akşamı düzenlediği bir basın toplantısında, ABD Büyükelçiliği’nin açıklamalarına, “radikal muhalefet ve taraftarları için kara bir gün” diyerek yanıt verdi.













Protestocuların büyük çoğunluğu, tasarının yasalaşması halinde yıllardır AB ile yürütülen sürecin baltalanmasından endişe ediyor. Ülke nüfusunun yüzde 80'inden fazlası, Gürcistan anayasasında da yer alan Avrupa perspektifini destekliyor.

Gürcistan'ın AB aday statüsü başvurusunu Brüksel tarafından değerlendirilme aşamasında.

AB'nin Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell, Salı günü yaptığı değerlendirmede tasarının "AB değerleri ve standartlarıyla bağdaşmadığını" söyledi.



