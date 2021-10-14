Merkez Bankası’nda karşı darbe

TURAN BOZKURT- KRONOSNEWS
Merkez Bankası’nda (TCMB) bazı isimlerin gönderilebileceği birkaç haftadır kulislerde konuşuluyordu. Hatta bazı isimler ve unvanlar etrafında isim-toto oynanıyordu. Olup bitenlerin hülasası şu ki Merkez Bankası’nda farklı cenahların iktidar kavgası “karşı darbe” ile hitama erdi.
7 Ekim’de Kronos’ta yayımlanan “Piyasaları sarsan iddia” başlıklı makalede birilerinin iddia ettiğinin aksine TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun koltuğunu kaybetmeyeceğinin altını çizmiştim.
Zira Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “faizi indirin” talimatı doğrultusunda ilk adımı 23 Eylül’de atan Kavcıoğlu koltuğunu tahkim etmişti.
Üstelik Kavcıoğlu, Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna geçtiği 1994’ten beri Erdoğan ile mütemadiyen teşrik-i mesaide bulunan bir isim.
“MÜSTAKBEL BAŞKAN” DARBENİN İŞARET FİŞEĞİ MİYDİ?
Aynı makalede İngiliz Financial Times gazetesinin “müstakbel başkan” diye takdim ettiği TCMB Başkanı Yardımcısı Semih Tümen’in henüz Erdoğan’ın sadakat imtihanından geçmediğini vurgulamıştım.
Erdoğan ille de iki isim arasında bir tercihte bulunacaksa bu hakkını Kavcıoğlu’ndan yana kullanacaktı. Nitekim öyle de oldu.
13 Ekim 2021 Çarşamba akşam saatlerinde Erdoğan’ın bürokratlarla görüşmek için kullandığı Çankaya Köşkü’ne çıkan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Erdoğan’a kısa bir rapor sundu ve bir komplo ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Edindiğim bilgilere göre Kavcıoğlu, Prof. Dr. Semih Tümen ile Dr. Uğur Namık Küçük’ün banka içinde kendisine karşı ittifak kurduğunu ve son dönemde Merkez Bankası’nı manşetlere çıkaran bazı menfi haberlerin iki isim tarafından sızdırıldığını söyledi.
Kavcıoğlu, Financial Times’ta yayımlanan ve Tümen’in TCMB Başkanı olacağı iddiasına yer verilen haberin kaynağının da bizzat Tümen ve ekibi olduğunu belirtti.
YENİ İSİMLER BULUNDU, KARAR RESMÎ GAZETE’YE YETİŞTİRİLDİ
Görüşme esnasında alternatif isimler hakkında malumat alan Erdoğan, Resmî Gazete’nin yayımlanmasına saatler kala alternatif iki isim belirledi. Bankacılık Düzenleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben’in yardımcısı Taha Çakmak ile Prof. Dr. Yusuf Tuna, Semih Tümen ile Uğur Namık Küçük’ün halefi olarak seçildi.
Kavcıoğlu’na karşı tertiplenen darbede herhangi bir dahli olmamasına rağmen Prof. Dr. Abdullah Yavaş’ın da Para Politikası Kurulu üyeliğinden azledilmesine karar verildi.
“Gülen cemaatine yakın bir isim” olduğuna dair iddialardan sonra koltukta kalmasına ihtimal verilmeyen Yavaş’ın da listeye dahil edilmesi Kavcıoğlu’nun karşı darbesinde dikkatleri başka yönlere kaymasını bile sağlayabilirdi.
13 Ekim 2021 Çarşamba akşamından gece yarısına kadar Çankaya Köşkü ile Merkez Bankası binasının ışıkları sönmedi.
KARŞI DARBE İLE KAPININ ÖNÜNÜ KONULDULAR
Kavcıoğlu’nu tahttan indirmek için dört koldan harekete geçen ve hatta “Bu iş tamam. Geldiğimizde kimleri göndereceğiz?” diyecek ileri giden iki isim karşı darbe ile gönderildi.
Esasında Kavcıoğlu’nu avlamak isterken avlananlar Erdoğan’ın demir yumruğunu bir kere daha TCMB üzerine indirmesine zemin hazırlamış oldu. Tümen ve Küçük operasyonu ibret-i âlem olacak. Erdoğan’ın desteğini alan Kavcıoğlu, TCMB içinde mutlak bir hâkimiyet kurdu.
Hem yurt içinde hem de yurt dışında “faiz indirimi” aleyhine off the record beyanlarda bulunması, bankada olup bitenleri çarpıtarak bazı gazetecilere sızdırması 21 Mayıs 2021 tarihinde başkan yardımcısı olarak Merkez Bankası’na adım atan Tümen’in sabıka dosyasını kabarttı.
Bütün bunların Kavcıoğlu’nu darbe ile indirme planının bir parçası olup olmadığı şimdilik meçhul.
ERDOĞAN’IN DEMİR YUMRUĞU BİR KERE DAHA…
Bir koltuğun boş kaldığı Para Politikası Kurulu (PPK) şu isimlerden teşekkül edecek: Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan), Dr. Emrah Şener, Mustafa Duman, Taha Çakmak, Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu ve Prof. Dr. Yusuf Tuna.
Boş kalan bir başkan yardımcılığı koltuğuna, dolayısıyla PPK üyeliğine önceliği Erdoğan’a sadakat olan bir isim tayin edilecek.
20 Mart 2021’de Naci Ağbal’ın 6’ncı ayı bile dolmadan devretmek mecburiyetinde kaldığı TCMB Başkanlığı koltuğuna geçen Şahap Kavcıoğlu öncesinden sadece Dr. Emrah Şener kaldı. Dün akşamki karşı darbede bile ayakta kaldığına göre Şener uyum kabiliyeti dersi vermeye devam edecek.