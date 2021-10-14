Merkez Bankası’nda karşı darbe

TURAN BOZKURT- KRONOSNEWS





Merkez Bankası’nda (TCMB) bazı isimlerin gönderilebileceği birkaç haftadır kulislerde konuşuluyordu. Hatta bazı isimler ve unvanlar etrafında isim-toto oynanıyordu. Olup bitenlerin hülasası şu ki Merkez Bankası’nda farklı cenahların iktidar kavgası “karşı darbe” ile hitama erdi.





7 Ekim’de Kronos’ta yayımlanan “Piyasaları sarsan iddia” başlıklı makalede birilerinin iddia ettiğinin aksine TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun koltuğunu kaybetmeyeceğinin altını çizmiştim.





Zira Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “faizi indirin” talimatı doğrultusunda ilk adımı 23 Eylül’de atan Kavcıoğlu koltuğunu tahkim etmişti.





Üstelik Kavcıoğlu, Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna geçtiği 1994’ten beri Erdoğan ile mütemadiyen teşrik-i mesaide bulunan bir isim.









“MÜSTAKBEL BAŞKAN” DARBENİN İŞARET FİŞEĞİ MİYDİ?









Aynı makalede İngiliz Financial Times gazetesinin “müstakbel başkan” diye takdim ettiği TCMB Başkanı Yardımcısı Semih Tümen’in henüz Erdoğan’ın sadakat imtihanından geçmediğini vurgulamıştım.





Erdoğan ille de iki isim arasında bir tercihte bulunacaksa bu hakkını Kavcıoğlu’ndan yana kullanacaktı. Nitekim öyle de oldu.





13 Ekim 2021 Çarşamba akşam saatlerinde Erdoğan’ın bürokratlarla görüşmek için kullandığı Çankaya Köşkü’ne çıkan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Erdoğan’a kısa bir rapor sundu ve bir komplo ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.





Edindiğim bilgilere göre Kavcıoğlu, Prof. Dr. Semih Tümen ile Dr. Uğur Namık Küçük’ün banka içinde kendisine karşı ittifak kurduğunu ve son dönemde Merkez Bankası’nı manşetlere çıkaran bazı menfi haberlerin iki isim tarafından sızdırıldığını söyledi.





Kavcıoğlu, Financial Times’ta yayımlanan ve Tümen’in TCMB Başkanı olacağı iddiasına yer verilen haberin kaynağının da bizzat Tümen ve ekibi olduğunu belirtti.