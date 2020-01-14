1,077 Türk Belçika’ya iltica başvurusunda bulundu

Geçen yıl, Türkiye’den yapılan 950 başvuruyu karara bağlayan Belçika makamları 658 Türkiye vatandaşına iltica hakkı, 2 kişiye de ikincil koruma sağlama kararı verdi. Böylelikle Suriyelilerden sonra Belçika’ya en fazla sığınma hakkı tanınan grup Türkler oldu.







CGRA’nın verilerine göre 2019 yılında toplamda 27,742 kişi Belçika’ya iltica etti. En çok başvuru Afganistan (3,400), Suriye (3,138), Filistin (2,407), ve Irak (1,475) vatandaşları tarafından gerçekleştirilirken, Türkiye 1,077 başvuruyla 7. sırada yer aldı.







Yapılan başvuruları inceleyen Belçika makamları 2019 yılında 18,544 kişi hakkında kesin kararını verdi ve toplamda 5,776 kişiye iltica hakkı, 943 kişiye ise ikincil koruma hakkı tanındı. Genel olarak ise 2019 yılında Belçika’da verilen iltica kararlarının kabul oranı önceki yıllara göre düşme göstererek yüzde 37 oranında gerçekleşti.





Bu bağlamda Belçika makamları 2019 yılında, Suriye’den 1,348 kişiye iltica hakkı, 293 kişiye ikincil koruma; Türkiye’den 658 kişiye iltica hakkı, 2 kişiye ikincil koruma; Eritre’den 379 kişiye iltica hakkı; Irak’tan 368 kişiye iltica hakkı, 123 kişiye ikincil koruma; Afganistan’dan ise 343 kişiye iltica hakkı, 331 kişiye ikincil koruma sağlama kararı verdi.





CGRA’nın açıklamasında 2019 yılına göre gerek Belçika’da gerek diğer Avrupa ülkelerinde iltica başvurularında genel bir artış kaydedildiği belirtildi. Bu durumun sebepleri olarak Avrupa içi göçte görülen artış ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya doğru gerçekleşen göçteki yükseliş gösterildi.





Yapılan açıklamada ayrıca önümüzdeki dönemde Türkiye ve Afrika üzerinden gerçekleşen göçte artış yaşanma ihtimali bulunduğu ve bu senaryoyu siyasi karar vericilerin dikkate alması gerektiği ifade edildi.