Bin 143 üniversite mezunu temizlikçi olmak için başvurdu

KENTTE 35 BİN İŞSİZ VAR
Adalet Bakanlığı’nın Adıyaman’da açtığı 9 kişilik temizlik görevlisi kadrosu için, 5 bin 217 kişi başvurdu. Bunlardan bin 143’ü üniversite mezunu… 600 bin nüfuslu Adıyaman’da sadece İş-Kur’a kayıtlı 34 bin 690 işsiz bulunuyor. Kayıtlı olmayan işsizler ve pandemi sürecinde iş yerini kapatıp işsiz kalanlar bu sayının dışında bulunuyor.
5 BİN 217 KİŞİNİN HAYALİ TEMİZLİKÇİ OLMAK
Sözcü’den Deniz Ayhan’a konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Türkiye’nin tek gündemi işsizlik ve yoksulluk. 5 bini aşkın kişinin hayali temizlikçi olmak. Bunlardan bini aşkın kişi de üniversite mezunu. İşte,19 yılda Türkiye’nin geldiği tablo bu” dedi.
ADIYAMAN İŞSİZLİKTEN KIRILIYOR
Pandemi öncesinde Adıyaman’da 35 bin kayıtlı işsiz bulunduğunu aktaran Tutdere, “Şubat 2020 tarihi itibarıyla 17 bin 807 erkek, 16 bin 883 kadın olmak üzere Adıyaman’da İş-Kur’a kayıtlı toplam işsiz sayısı 34 bin 690 kişidir. Kayıtlı olmayan işsizler, pandemi sürecinde iş yerini kapatmak zorunda olanlar ve işsiz kalanlar bu sayının dışındadır. Bu yurttaşlarımızda hesaba katıldığında Adıyaman işsizlikten kırılıyor diyebiliriz” dedi.
BABALAR EVLERİNE ÇOCUKLARI UYUYUNCA GİDEBİLİYOR
2020 Ocak-Aralık döneminde Adıyaman’da işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısının 5 bin 669 iken işsizlik ödeneği hak eden kişi sayısının bin 646 olduğunu vurgulayan Tutdere, “İşsiz kalan 4 bin 23 kişi işsizlik maaşı alamadı. İşsiz kalan, herhangi bir gelir elde edemeyen vatandaş ne yapacak ? Evine nasıl ekmek götürecek? Babalar eve çocukları uyuduktan sonra gidiyor. Bu ayıp bu iktidara yeter” dedi.
TÜİK: İŞSİZLİK AZALDI, İSTİHDAM ARTTI
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından geçen ay atanan Jeoloji Mühendisi Sait Erdal Dinçer’in başında olduğu Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı resmi verilere göre ise işsizlik 0.4 azaldı, istihdam 822 bin kişi arttı.