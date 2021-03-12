Samanyolu Haber /Gündem / Bin 143 üniversite mezunu temizlikçi olmak için başvurdu /12 Mart 2021 12:07

Bin 143 üniversite mezunu temizlikçi olmak için başvurdu

Geçen ay Jeoloji Mühendisi Sait Erdal Dinçer’in atandığı TÜİK, işsizliğin azaldığı ve istihdamın arttığını açıklasa da gerçekler farklı. Adıyaman’da 9 kişilik temizlikçi kadrosuna 5 bin 217 kişi başvurdu. Bunların bin 143’ünün üniversite mezunu olması dikkat çekti.

SHABER3.COM

Türkiye’de işsizlik giderek artıyor. Bu durum Adıyaman’da 9 kişilik temizlik görevlisi alımında kendini gösterdi. Adalet Bakanlığı’nın açtığı 9 kişilik temizlik görevlisi kadrosu için, 5 bin 217 kişi başvurdu.

KENTTE 35 BİN İŞSİZ VAR

Adalet Bakanlığı’nın Adıyaman’da açtığı 9 kişilik temizlik görevlisi kadrosu için, 5 bin 217 kişi başvurdu. Bunlardan bin 143’ü üniversite mezunu… 600 bin nüfuslu Adıyaman’da sadece İş-Kur’a kayıtlı 34 bin 690 işsiz bulunuyor. Kayıtlı olmayan işsizler ve pandemi sürecinde iş yerini kapatıp işsiz kalanlar bu sayının dışında bulunuyor.

5 BİN 217 KİŞİNİN HAYALİ TEMİZLİKÇİ OLMAK

Sözcü’den Deniz Ayhan’a konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Türkiye’nin tek gündemi işsizlik ve yoksulluk. 5 bini aşkın kişinin hayali temizlikçi olmak. Bunlardan bini aşkın kişi de üniversite mezunu. İşte,19 yılda Türkiye’nin geldiği tablo bu” dedi.

ADIYAMAN İŞSİZLİKTEN KIRILIYOR

Pandemi öncesinde Adıyaman’da 35 bin kayıtlı işsiz bulunduğunu aktaran Tutdere, “Şubat 2020 tarihi itibarıyla 17 bin 807 erkek, 16 bin 883 kadın olmak üzere Adıyaman’da İş-Kur’a kayıtlı toplam işsiz sayısı 34 bin 690 kişidir. Kayıtlı olmayan işsizler, pandemi sürecinde iş yerini kapatmak zorunda olanlar ve işsiz kalanlar bu sayının dışındadır. Bu yurttaşlarımızda hesaba katıldığında Adıyaman işsizlikten kırılıyor diyebiliriz” dedi.

BABALAR EVLERİNE ÇOCUKLARI UYUYUNCA GİDEBİLİYOR

2020 Ocak-Aralık döneminde Adıyaman’da işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısının 5 bin 669 iken işsizlik ödeneği hak eden kişi sayısının bin 646 olduğunu vurgulayan Tutdere, “İşsiz kalan 4 bin 23 kişi işsizlik maaşı alamadı. İşsiz kalan, herhangi bir gelir elde edemeyen vatandaş ne yapacak ? Evine nasıl ekmek götürecek? Babalar eve çocukları uyuduktan sonra gidiyor. Bu ayıp bu iktidara yeter” dedi.

TÜİK: İŞSİZLİK AZALDI, İSTİHDAM ARTTI

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından geçen ay atanan Jeoloji Mühendisi Sait Erdal Dinçer’in başında olduğu Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı resmi verilere göre ise işsizlik 0.4 azaldı, istihdam 822 bin kişi arttı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bin 143 üniversite mezunu temizlikçi olmak için başvurdu Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

Canlı yayında akılalmaz kaza

Canlı yayında akılalmaz kaza

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Sabırsızlık felaket getirdi

Sabırsızlık felaket getirdi

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu

Tren otobüsü biçti

Tren otobüsü biçti

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:31:06