Samanyolu Haber /Gündem / 1.150'nin altına inmiyor /08 Ağustos 2020 21:30

1.150'nin altına inmiyor

Türkiye'de son 24 saatte 1.172 kişiye daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu.

SHABER3.COM

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 16 kişi daha hayatını kaybederken, salgına ölenlerin sayısı 5 bin 829'a yükseldi.

1.172 yeni vak'a tespit edildi. Toplam vak'a sayısı 239 bin 622'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, şahsi Twitter hesabında, "Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı." dedi.

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