1.2 milyarlık havalimanının çatısı uçtu

Sözcü’de yer alan habere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün projesiyle yapılan 2 bin 700 metre pist uzunluğuna sahip, terminal sahası ise 16 bin metrekare genişlikte olan Tokat Yeni Havalimanı, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle 25 Mart 2022’de hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “muhteşem eser” diye nitelendirdiği havalimanının kamulaştırmalarla birlikte toplam 1 milyar 200 milyon liraya mal olduğunu açıkladı. Açılışından 7 ay sonra o ‘muhteşem eser’in çatısı sorun çıkardı. Havalimanı yapımı esnasında Tokat Havalimanı terminal çatısı iki kez rüzgardan dolayı uçtu.













ERDOĞAN’IN PROGRAMINA YETİŞSİN DİYE HATA YAPILIYOR





Terminal binası yapılırken güneşin yönü doğru hesaplanamadığı için buzlanma yaşandığı da bildirildi. Ayrıca yoğun yağış olduğu günlerde havaalanı terminalinin su aldığı belirtildi. Havalimanının çatı ihalesini 25 milyon 943 bin TL’ye bir mühendislik firması kazandı. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, havalimanındaki tadilat için şunları söyledi:





“Çatıda damlamalar olduğu ve bunun proje hatasından kaynaklandığı söylendi. İki defa ihale edilmiş bir yer. Şimdi 3. kez ihale ediliyor. Milyonlarca yoksulun olduğu ülkemizde kamu kaynaklarının bu şekilde kullanılması içimizi acıtıyor, üzülüyoruz. Cumhurbaşkanının bir kente gidişi planlanıyor, açılış tarihe buna göre konuyor. Erdoğan’ın programına yetişecek diye böyle fahiş hatalar yapılıyor.”