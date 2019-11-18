1,2 milyon kişi daha icralık!

2019 yılının ocak-kasım döneminde 1 milyon 205 bin 253 kişinin krediler yüzünden icralık olduğu, toplam icra dosyasının ise 21,3 milyona çıktığı bildirildi.







Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından hazırlanan ekonomik göstergeleri değerlendirme raporuna göre son beş yılda takibe alınan ve borcu halen devam eden vatandaş sayısı 3 milyon 667 bin 827.





TÜKETİCİ BANKALARA 447 MİLYAR TL BORÇLU





11 aylık dönemde takibe alınan krediler 46 milyar lira artarak 6 Kasım itibarıyla 140 milyar liraya ulaştı.





Rapora göre kredi stokunun yüzde 7,1 oranında arttığı bu dönemde batık kredilerdeki artış oranı yüzde 49,4’ü buldu.





Batık kredilerin toplam krediye oranı ise yüzde 5,5’e çıktı. Bu borcun 447 milyar lirasının tüketici kredilerinden, 115 milyar lirasının da kredi kartlarından kaynaklandığı ifade edildi.





21,3 MİLYON İCRA DOSYASI MAHKEME BİNALARINA SIĞMIYOR





Raporda 1 Ocak-10 Kasım arasında icra dosyalarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 oranında artarak, 7 milyon 894 bine ulaştığına dikkat çekildi.





Aynı dönemde 5 milyon 100 bin dosya sonuçlanırken, 11 Kasım itibarıyla toplam 21 milyon 264 bin dosya icra dairelerinde işlem görüyor.