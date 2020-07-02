Samanyolu Haber /Ekonomi / 1,2 trilyon dolar yok oldu /02 Temmuz 2020 10:32

1,2 trilyon dolar yok oldu

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) son 4 ayda sebep olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle turizm sektörünün bu yıl 1,2 trilyon dolar kayıp yaşayabileceğini duyurdu.

SHABER3.COM

UNCTAD'ın yeni yayımladığı raporda, Covid-19'un dünya genelinde turizme etkisine ilişkin tahminler paylaşıldı.

Euronews'te yer alan habere göre raporda, salgının mart ayından bu yana sebep olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle dünya turizm sektörünün 2020'de 1,2 trilyon dolar kayıp yaşayabileceği, bunun da küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1,5'ine denk geldiği belirtildi.

KAYIP 3,3 TRİLYON DOLARA YÜKSELEBİLİR

Raporda, uluslararası turizmdeki söz konusu durgunluğun 8 ay daha sürmesi halinde sektördeki küresel kaybın, 2,2 trilyon dolara yükselebileceği uyarısı yapıldı.

UNCTAD, uluslararası turizmde 12 aylık bir aranın (2021 Mart ayına kadar) ise en kötümser senaryoda 3,3 trilyon dolar (Küresel GSYİH'nın yüzde 4,2'si) kayıp anlamına gelebileceği tahmininde bulundu.

Raporda, en iyimser tahminlere göre, dünyanın iki önemli turizm ülkesi Jamaika'nın GSYİH'nın yüzde 11'ini, Tayland'ın ise yüzde 9'unu kaybedeceği tahmini yer aldı.

Kenya, Mısır, ve Malezya gibi turizmin ön planda olduğu ülkelerde ise GSYİH'de yüzde 3 gerileme olabileceği kaydedildi.

Raporu değerlendiren UNCTAD'ın uluslararası ticaret direktörü Pamela Coke-Hamilton, "Bu rakamlar, sık sık unuttuğumuz, sektörün ekonomik önemi ve tüm dünyada milyonlarca insan için bir yaşam kaynağı olduğu rolünü açık bir şekilde bize hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Hamilton, turizmden geçinen küçük ada ülkeleri ve pek çok gelişmekte olan ülkenin turizmdeki çöküşlerinin, ayrıca kalkınma umutlarına da darbe vuracağını belirterek, "Bu, maliyetini karşılayabileceğimiz bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

UÇUŞLARDA YOLCU TALEBİ YÜZDE 91,3 DÜŞTÜ

Öte yandan, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ise yaptığı açıklamada, küresel taşımacılıkta yolcu talebinin mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 91,3 düştüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne (UNWTO) göre son 20 yılda büyüklüğünü 3 kat artıran ve birçok ülke ekonomisinin bel kemiği durumundaki turizm, dünya çapında milyonlarca insanın geçim kaynağı konumunda bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 1,2 trilyon dolar yok oldu Sonraki Haber >>

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Her şey bugün yeni başlıyor!

Her şey bugün yeni başlıyor!

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:34:22