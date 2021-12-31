1,3 ton kokainle yakalanan ATA uçağının sahibi serbest bırakıldı

Şeyhmus Özkan adliyeden çıkışta alkışlarla karşılandı.





TAHLİYE'NİN SIRRI BU FOTOĞRAFTA GİZLİ





Bİldiğiniz gibi son dünemde kamuoyuna yansıyan neredeyse tüm büyük organize kaçakçılık, dolandırıcılık, mafya, mala çökme ve cinayet dosyalarının zanlıları ile içileri bakanı Süleyman Soylu'nun fotoğrafı çıktı. Adı 'SUÇİŞLERİ' bakanı olarak anılmaya başlayan Süleyman Soylu'nun dün serbest bıraklılan ve Brezilya’da 1.3 ton kokain ele geçirilen uçağın sahibi Diyarbakırlı iş adamı Şeyhmus Özkan ile bir fotoğrafının olmaması düşünülemezdi.







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Brezilya’da 1.3 ton kokain ele geçirilen uçağın sahibi Diyarbakırlı iş adamı Şeyhmus Özkan serbest bırakıldı. Özkan’ı yakınları alkışlarla karşıladı.Uçağın pilotu Brezilya’da görülen davada beraat etmiş ve geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye dönmüştü. Türkiye’ye döndükten sonra ifadesi alınmış ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanmıştı.Pilotun dönüşünün ardından uçağın sahibi olan ACM şirket binasına operasyon yapılmıştı. Operasyonda şirketin sahibi Şeyhmus Özkan, Leyla Ö., Ali Burak B., Fatih Rasim B., Bekir Koray Ö. ve Nesime Özlem B. gözaltına alındı. 7 şüphelinin emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafınan ACM Air’in sahibi Şeyhmus Özkan ve şirket çalışanları serbest bırakıldı.