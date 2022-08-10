"1.5 milyar dolar maliyetli köprüye 5.5 milyar dolar ödeme yapıldı"

Yapımı tartışmalara neden olan ve geçecek araç sayısı üzerinden anlaşma yapılan 1.5 milyar dolar maliyeti Osmangazi Köprüsü için şimdide kadar 5.5 milyar dolar geçiş ödemesi yapıldığı belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre AKP iktidarı tarafından "yap-işlet-devret" modeliyle inşası tamamlanan ve 1.5 milyar dolar maliyeti olan Osmangazi Köprüsü için 5.5 milyar dolar ödeme yapıldığı belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun “Açıldığından bu yana 55.5 milyon araç geçti” bilgisini verdiği köprü ile ilgili "geçiş garantisi" hesabı yapan İktisatçı Prof. Dr. Uğur Emek, “Maliyeti 1.5 milyar dolar olan Osmangazi Köprüsüne 5.5 milyar dolar ödeme yapılmış” dedi. AKP iktidarı tarafından "yap-işlet-devret" modeliyle inşası tamamlanan ve 1.5 milyar dolar maliyeti olan Osmangazi Köprüsü için 5.5 milyar dolar ödeme yapıldığı belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun “Açıldığından bu yana 55.5 milyon araç geçti” bilgisini verdiği köprü ile ilgili "geçiş garantisi" hesabı yapan İktisatçı Prof. Dr. Uğur Emek, “Maliyeti 1.5 milyar dolar olan Osmangazi Köprüsüne 5.5 milyar dolar ödeme yapılmış” dedi.

GARANTİNİN KARŞILANMA ORANI YÜZDE 62





Sözleşmeye göre açıldığı günden bu yana 88.8 milyon araç geçiş garantisi verildiğini hatırlatan Emek, “Garantinin karşılanma oranı yüzde 62 olmuş. Karşılanmayan kısım için bütçeden 1.3 milyar dolar ödeme yapılmış. Geçen araçlar da 2.1 milyar dolar ödemiş. Ödenen önden yüklemeli gelir garantisi 2.1 milyar dolardı. Bu süre zarfında maliyeti 1.5 milyar dolar olan Osmangazi Köprüsüne 5.5 milyar dolar ödeme yapılmış, yani neredeyse 4 kat. 2035 yılına kadar da ödeme yapılacak” ifadelerini kullandı.