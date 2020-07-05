1.5 milyon korona vakası olan Brezilya'nın 50 gündür Sağlık Bakanı yok

Brezilya'da Sağlık Bakanı Nelson Teich'in 15 Mayıs'ta istifa etmesinden bu yana görevini geçici olarak tıp alanında uzmanlığı olmayan General Eduardo Pazzuello yürütüyor.







Nelson Teich görevde bir ayını doldurmadan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile salgın sürerken ekonomiyi hızla yeniden açmak konusunda zıt düşmesiyle görevini bırakmıştır. Teich'ten önce görevde olan Luiz Henrique Mandetta ise sosyal mesafe ve maske önlemleri konusunda ısrarı sonucu Bolsonaro tarafından görevden alınmıştı.