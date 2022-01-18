1.5 tonluk uyuşturucu dosyasından AKP'li vekilin eşi çıktı

Erzurum'da 2016 yılında düzenlenen operasyonda 1 ton 535 kilogram eroine ele geçirildi. Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin operasyonuna ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında uyuşturucu madde ticareti yapan ve örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan'ın da olduğu 6 kişi tutuklandı. Halktv.com.tr’den Seyhan Avaşar’ın haberine göre; aynı dosyada AKP’li Emine Zeybek’in eşi emekli Savcı Faruk Sarıoğlu hakkında da savcıya rüşvet teklif etmekten dava açıldı.





AYNI AVUKAT DEVREDE

İddiaya göre; bu tutuklamadan bir hafta sonra İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti’yi tahliye eden hakim Cevdet Özcan’a verildiği öne sürülen rüşvete aracılık etmekle suçlanan avukat Oktay Bağatır ve Nejdet Altan Erzurum’a gelerek Savcı Faruk Sarıoğlu ile görüştü. Bağatır bu dosyada ise Mehmet Zeki Fidan’ın avukatıydı.





ZİNDAŞTİ’NİN TAHLİYESİ ANLATILDI

İddianameye göre bu görüşmeden sonra Sarıoğlu dosyaya bakan meslektaşını arayarak odasına çay içmeye davet etti. Sarıoğlu, “Mehmet Zeki Fidan’ın avukatları ifade alma işleminden önce İstanbul’dan çok samimi olmadığım bir savcının selamıyla bana geldi. Olayı kısaca anlattılar. Adı geçen şüphelinin aslında bir suçu olmadığını belirttiler. Ankara, İstanbul gibi yerlerde bu işlerin kolay halledildiğini, olayın Erzurum’da olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını, daha önceden de İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti’yi hapisten çıkardıklarını, bunun karşılığında sulh ceza hakimine 3,5 milyon dolar verdiklerini, parayı verirken arkalarında iz bırakmadıklarını, bu olayda hakime 1 adet 10 TL’lik banknot verdiklerini bu banknotun üzerindeki seri numarasının şifre olduğunu söylediler” diyerek meslektaşının bu avukatlarla görüşüp görüşmeyeceğini sordu.





‘KİMSEYLE PAYLAŞMA’

Soruşturmayı yürüten savcı bu duruma çok sert bir tepki göstererek konuyu başsavcıya bildireceğini söyledi. Bunun üzerine Sarıoğlu, “Sen bunu kimseyle paylaşma. Boşuna beni de lekelersin. Ben zaten senin bu teklifi hoş karşılamayacağını onlara söyledim” dedi.





‘NE İSTİYORSAN VERECEKLER’

İlerleyen günlerde de Faruk Saroğlu meslektaşının odasına giderek söz konusu dosya hakkında bilgi almaya çalıştı. Bundan sonrası şöyle gelişti: 28 Şubat 2019 tarihinde ise akşam saatlerinde Sarıoğlu soruşturma savcısının evine gitti. İçeri giren Sarıoğlu, “Kardeş bu avukatların telefon numaralarını seninle konuştuktan sonra silip engellemiştim. İstanbul’da çok sevdiğim bir arkadaşım vasıtasıyla bana haber geldi. Senden tahliye etmeni ya da dava açmamanı istemiyorlar. Ama Saruhan, kamyon şoförü ve 3 şüphelinin ifade tutanaklarını istiyorlar. Onlar zaten önemli evrak değil. Yarın öbür gün dava açıldığında gizliliği de kalkacak. Senin verdiğin bile belli olmaz. Karşılığında ne kadar ne istiyorsan verecekler. Ben bir anlamda elçiyim” ifadelerini kullandı. Bu olay üzerine soruşturma savcısı yaşanan sürece dair bir tutanak tutarak durumu Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) bildirdi.





HSK KOVUŞTURMA İZNİ VERDİ

HSK savcı Faruk Sarıoğlu hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde ifade veren Sarıoğlu 25 yıllık bir kıdemi olduğunu ve akçeli işlere bulaşmadığını belirterek iddiaları yalanladı. HSK yapılan inceleme sonucunda Sarıoğlu hakkında kovuşturma izni verdi. Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Rüşvet almak ve vermek” suçundan Sarıoğlu ve avukatlar Oktay Bağatır ve Nejdet Altan hakkında iddianame düzenlendi.









SORUŞTURMA DEVAM EDERKEN EVLENDİ

Faruk Sarıoğlu hakkında yürütülen soruşturma devam ederken AKP’li vekil Emine Zeybek ile evlendi. Hâkim ve savcılığın siyasetten uzak olması gerektiğini düşünenlerden olduğunu aktaran Sarıoğlu emekli olmasının nedeninin yaptığı evlilik olduğunu savunmuştu.