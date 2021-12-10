Samanyolu Haber /Gündem / 1,5 tonluk uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı /10 Aralık 2021 18:02

1,5 tonluk uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İzmir Jandarma Komutanlığı'nca geçtiğimiz günlerde yapılan şafak operasyonunda 1,5 tonluk uyuşturucu ele geçirilmişti. Sevkiyat sırasında gözaltına alınan 3 şüpheliye tutuklama kararı verildi.

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Arnavutluk'tan Muğla'nın Dalaman ilçesine deniz yoluyla getirilen 1,5 ton skunk maddesinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet'in haberine göre geçtiğimiz günlerde İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Muğla Fethiye yakınlarında deniz üzerindeki bir gemiye operasyon düzenlendi.

1.5 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İzmir ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutluk'tan deniz yoluyla Türkiye’ye getirilecek yüklü miktarda skunk maddesi ile ilgili yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı desteği ile Muğla Fethiye açıklarında sabaha karşı yapılan operasyonla yaklaşık 1,5 ton skunk maddesi ele geçirildiği belirtildi.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Olay ile ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilerin üzerlerinde ele geçirilen 3 adet tabancaya da el konuldu. 3 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin ifadelerinde, alıcı ve satıcıları tanımadıklarını, sahilde bulunan malzemeleri kamyona taşımak için geldiklerini söyledikleri öğrenildi. Öte yandan, ormanlık alanda ele geçirilen uyuşturucunun kamyonla Torbalı ilçesinde bir depoya götürülmesinin planlandığı öne sürüldü.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

UYUŞTURUCUYU SÜRAT TEKNESİ İLE GETİRDİLER

Öte yandan güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüphelilerin uyuşturucuyu sürat teknesiyle getirdiği, daha sonra karaya çıkartarak ormanlık alanda sakladıkları öğrenildi.
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