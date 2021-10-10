1,500 liralık iş için tam 8 milyon 646 bin TL hortumlamışlar

Sayıştay denetçileri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2020 raporunda yeterli zaman olmasına karşın, işin aciliyeti gerekçe gösterilerek projeler hazırlanmadan pazarlık usulü ile ihale yapıldığını; yaklaşık maliyete esas miktarların gerçekten uzak belirlenmesinden kaynaklanan yüksek ödemelerin yapılmasına dikkat çekti. Eskişehir Şehir Hastanesi yolunu örnek gösterdi.



YÜKLENİCİ 315 KAT TEKLİF VERMİŞ, KABUL EDİLMİŞ



Uygulama projesi hazırlanmadan ihalede birim fiyat teklif cetvelinde 200 metrelik ‘110 mm kablo muhafaza borusu' için belirlenen yaklaşık maliyet ile yapılan ödeme arasındaki farka dikkat çeken Sayıştay denetçileri şu ifadeleri kullandı:



“Söz konusu iş kaleminin yaklaşık maliyetteki birim fiyatı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. resmi birim fiyatları esas alınarak 7 lira 94 TL/m olarak hesaplanmış. Yüklenici söz konusu iş kalemine 2 bin 500 TL/m (yaklaşık maliyetin 315 katı) teklif etmiş ve toplam 3 bin 862 metre (yaklaşık maliyetin 19 katı) imalat gerçekleştirmiş.”



“Buna göre, kesin proje ve mahal listesi olmadan ihaleye çıkılması ve bunlara dayalı olarak işin yaklaşık maliyete esas miktarının gerçekçi hazırlanmaması sonucunda, toplam yaklaşık maliyeti bin 588 TL olarak hesaplanan iş kalemi için yükleniciye toplam 8 milyon 646 bin 091TL ödeme yapılmıştır.”



1 SANTİMETRE İÇİN 29 KAT FAZLA FİYAT



Sayıştay raporunda Kütahya Simav Demirci yol ayrımı ve Kula Uşak yol ayrımı çalışmalarında bitümlü sıcak karışım imalatının yüksek maliyetle yaptırıldığına da dikkat çekildi. İhaleyi alan firma imalat tekniği açısından hiçbir farklılık olmayan bitümlü sıcak karışımın 19 santimetresinin (cm) 1 metrekaresi (m2) için 1 lira 500 kuruş, 20 cm için ise 43 lira 90 kuruş fiyat teklifi verdiği belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:



“İşe ait kesin hakediş raporunda, yüklenicinin m2'sine 1,5 TL teklif ettiği iş kaleminden hiç imalat yapılmadığı; m2'sine 43,90 TL teklif ettiği iş kaleminden ise paçal olarak 1 milyar 304 milyon 659 bin 840 m2 imalat yapıldığı ve yükleniciye söz konusu imalat için toplam 57 milyon 239 bin 469 TL ödeme yapıldığı görülmüştür.”