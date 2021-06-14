Samanyolu Haber /Gündem / 1.7 milyar dolar maliyetli köprüye 13 milyarlık garanti verilmiş! /14 Haziran 2021 09:51

1.7 milyar dolar maliyetli köprüye 13 milyarlık garanti verilmiş!

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Osmangazi Köprüsü'nün maliyetinin 1.7 milyar dolar olmasına karşın, 13 milyar dolar Hazine garantisi verildiğini belirtti.

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Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Osmangazi Köprüsü'nün maliyetinin 1.7 milyar dolar olmasına karşın, 13 milyar dolar Hazine garantisi verildiğini belirterek "İstanbul-İzmir otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ilk ihalede 7 milyar dolar denilmişti. Ama kurdele kesilirken maliyet 11 milyar dolar açıklandı (Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması). Oysa 7 milyar dolar maliyet açıklandığında kur 1,8 TL iken 11 milyar dolarda kur 5,5 liraydı. Oysa kurlar çıkınca maliyet TL bazında artar ama dolar bazında düşerdi. Ama bizde olmadı. İhalede açıklanan maliyet 7 milyar dolar ama sonuçlanınca maliyet 11 milyar dolara nasıl çıktı?" diye yazdı.

Kanal İstanbul için "hangi rakam doğrudur" sorusunu yönelten Kahveci, "Kanal İstanbul ise tam bir felaket.

İsterseniz orada da gerçekleri tekrar ama tekrar yazarız. Yeter ki Milleti kandırmayalım; yeter ki yanıltıcı ve yalan bilgiler vermeyelim.

Ne de olsa bizimle beraber EVLATLARIMIZ ödeyecek bu borçları." ifadelerini kullandı.
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