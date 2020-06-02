1.8 milyar dolarlık satışta kritik iddia

Ünlü isimlerden politikacılara, birçok kişinin övgü yağdırdığı bu satıştan aslan payının kime gittiği konusu üzerinde ise çok durulmuyor.T24 yazarı Barış Soydan, satışın Türkiye’ye bırakacağı kar üzerine kaleme aldığı yazısında, “Peak, Arçelik’ten, Tofaş’tan pahalıya gitti ama 1.8 milyar doların sadece 658 milyon doları Türkiye’ye gelebilir” diyor.





Peak’in satıldığı fiyatlara Türkiye’de geçmişte bankaların satıldığına dikkat çeken Soydan, salgın sonrasında Arçelik’in piyasa değerinin 1.62 milyar dolara, Tofaş’ın değerinin ise 1.68 milyar dolara indiğini hatırlatıyor.





Peak’in 1.8 milyar dolara satılması sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın övgü tweetleri atmasının yanı sıra 1.8 milyar doların 900 milyon dolarının nakit, kalan 900 milyon dolarının ise Zynga hissesi şeklinde ödeneceği açıklandı.





Zynga Amerika’da, Nasdaq borsasında işlem görüyor. Yani 900 milyon dolarlık kısım Amerika’da kalmaya devam edecek.





Soydan’ın aktardığına göre nakit 900 milyon dolar ise Peak’in ortakları arasında paylaşılacak:





“Peak, 10 yıl önce Kadıköy Moda’daki bir apartman dairesinde genç girişimci Sidar Şahin tarafından kurulmuştu. Sidar Şahin, bütün yeni internet şirketleri gibi hedefine ulaşabilmek için başlangıç aşamasında Peak’in hisselerinin bir kısmını risk sermayesi şirketleri ile “melek yatırımcılar”a sattı. Şu anda Peak’in hisselerinin sadece yüzde 21.3’ü Sidar Şahin’e ait. Yüzde 43.3, risk sermayesi şirketi Earlybird’de. Webrazzi’ye göre, Earlybird yaklaşık 780 milyon doları kasaya koyacak.





Earlybird nerede? Merkezi Almanya’da. Earlybird, 1997 yılında kuruldu. Avrupa’daki teknoloji girişimlerine yatırım yapan üç ayrı fonu var. Bunlardan Digital East Fund, Doğu Avrupa ülkeleri ile Türkiye’deki geleceği parlak teknoloji girişimlerine erken aşamada ortak oluyor. Almanya’nın Berlin ve Münih şehirleri ile İstanbul’da ofisleri var. Kurucuları, Hendrik Brandis, Rolf Mathies, Christian Nagel ile Roland Manger…”





Şirketin hisse dağılımı dikkate alındığında, Peak’e verilen 1.8 milyar doların 900 milyon doları Amerika’da kalacak, 1.14 doları ise Avrupa’ya gidecek. Kalan 658 milyon dolar Türkiye’ye gelecek.





Peak’in kurucusu ve CEO’su Sidar Şahin, bu satıştan 384 milyon dolar alacak. Şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 8'ine sahip olan Evren Üçok'un 135 ila 140 milyon dolar arası kazanç elde etmesi bekleniyor.





Peak’in yüzde 5'e yakın hisseye sahip olan Demet Mutlu Üçok'un da 85 ila 90 milyon dolar arası bir kazanç sağlaması bekleniyor.





Ekonomist Soydan, tüm bu dağılım sonrası, şu soruya cevap arıyor:





“Sidar Şahin, Evren Üçok ve Demet Mutlu, 658 milyon doları Türkiye’ye getirip enflasyonun altında faiz veren bir bankada faize mi koyar, Ağaoğlu’nun projelerinden daire mi alır, yoksa uluslararası yatırım bankalarından arayan bir müşteri temsilcisinin tavsiyesiyle salgının ortasında roket gibi yükselmeye devam eden Amerika’daki teknoloji hisselerinden birine (Mesela Facebook’a) mi yatırır?”





Soydan, sözlerinin devamında ise “İster misiniz 1.8 milyar doların 1 kuruşu bile Türkiye’ye gelmesin?” ironisi yapıyor.