1,9 milyon işçi ücretsiz izinde!

İşverenlerin hükûmetin verdiği yetkiyle ücretsiz izne çıkardıkları işçilerin sayısı 2 milyonun eşiğine geldi.





Sadece bir ayda yaklaşık 200 bin işçi ücretsiz izne gönderildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre ücretsiz izne çıkarılan 1,9 milyon işçiye 3,6 milyar lira ödeme yapıldı.







İŞKUR'un haziran ayı verilerine göre 464 bin 930 kişi işsizlik maaşı aldı. Temmuz ise 401 bin 645 kişiye işsizlik ödemesi yapıldı.





ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILANLARA 1.168 TL





Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi sayısı bir önceki aya kıyasla 2,4 milyondan 1,7 milyona düştü. İşçilere kısa çalışma kapsamında temmuzda 2,5 milyar lira ödeme yapıldı.





İşverenleri tarafından ücretsiz izne çıkarılan işçilere ayda 1.168 lira nakdi ücret desteği veriliyor. Bu kapsamda nisan-haziran döneminde 1 milyon 705 bin 147 işçi işvereni tarafından ücretsiz izne çıkarılmıştı.







Nisan-temmuz döneminde bu sayı 1 milyon 901 bin 212’ye çıktı. Bu da sadece bir ayda yaklaşık 200 bin işçinin ücretsiz izne çıkarıldığı anlamına geliyor.





İŞKUR verilerine göre ücretsiz izne çıkarılan 1,9 milyon işçiye 3,6 milyar lira ödeme yapıldı.





İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki tutar temmuzda bir önceki aya göre, 114,6 milyar liradan 111,2 milyar liraya geriledi.





Salgın öncesinde fonda biriken para 130 milyar liranın üzerindeydi. Fonun temmuzda toplam gelirleri 2,5 milyar lira giderleri ise 7,4 milyar lira oldu.





ASLAN PAYI İŞVERENLERE GİTTİ





Fonun yüzde 14,16’sı mevduat, yüzde 85,84’ü ise tahvil olarak tutuluyor. Fon kaynaklarının önemli bir bölümü yine işverenlere gidiyor. Teşvik ve destek ödemeleri kapsamında ocak-temmuz döneminde fondan 10,4 milyar lira işverenlere gitti.





Cumhuriyet'in haberine göre aktif işgücü programları kapsamında 2,1 milyar lira, işbaşı eğitim programları kapsamında da 1,6 milyar lira verildi.