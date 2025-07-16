Samanyolu Haber /Gündem / 1 beraat 2 mahkumiyet: İmamoğlu'na siyasi yasak cezası verildi mi? /16 Temmuz 2025 14:01

1 beraat 2 mahkumiyet: İmamoğlu'na siyasi yasak cezası verildi mi?

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davada karar verildi.

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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i 'tehdit edip hedef gösterdiği' iddiasıyla yargılandığı davada 3'üncü kez hakim  karşısına çıktı. 

İmamoğlu’nun Akın Gürlek’i tehdit ettiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı. 

1 BERAAT, 2 MAHKUMİYET
Cumhuriyet'te yer alan habere göre “Terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterme” suçlamasından beraat eden İmamoğlu, “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, “tehdit” suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

İmamoğlu’na “Akın Gürlek Davasında” toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 

SİYASİ YASAK GELECEK Mİ?
Alınan kararlar neticesinde İmamoğlu için istenen 'siyasi yasak' cezasının verilmediği kesinleşti.  
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