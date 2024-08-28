Samanyolu Haber /Gündem / Bir buçuk yaşındaki Neva bebek, KHK'lı annesi ile cezaevine kondu! /28 Ağustos 2024 19:54

Bir buçuk yaşındaki Neva bebek, KHK'lı annesi ile cezaevine kondu!

DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sadece 20 aylık olan Neva bebeğin KHK'lı annesi ile birlikte cezaevine konduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde görev yaparken kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Hatice Kaya, 20 aylık bebeği Neva ile birlikte tutuklandı. Bank Asya’ya para yatırdığı ve Bylock kullandığı gerekçesiyle 23 Ağustos’ta tutuklanıp Manisa E Tipi Cezaevine gönderildi.

Velev'de yer alan habere göre Kaya’nın tutuklandığı duyuran DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bu mutluluklar geride kaldı, artık ikisi de zindanda! Legal fiillerinden ihraç edilip, 6.3 ceza aldı. Bebeği Neva ile bugün Manisa Cezaevine girdi. Daha kötüsü baba da hapis! Hiç olmazsa aynı zamanlı ana, babalar zindana girmesin yasa önerimizi Ak Parti MHP zulmü reddetmişti!” dedi.
UYGULANMAYAN AİHM KARARLARI İLE TUTUKLAMA

Tutsak Bebekler platformu, “Uygulanmayan AİHM kararı bebeklerin hayatlarını zindana mahkum etti. 19 aylık Neva bebek, annesi Hatice Kaya ile 22 Ağustos’ta Manisa Cezaevi’ne gönderildi.” paylaşımı yaptı.

HAMİLEYKEN DE TUTUKLANMIŞTI

Hatice Kaya 6 aylık hamileyken de, 7 Ekim 2022’de eşiyle birlikte Antalya’da tutuklanmış ve bir ay hapis yattıktan sonra kamuoyunda oluşan tepkilerden sonra 9 Kasım 2022’de tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanan Kaya’ya, Bank Asya’ya para yatırmak ve Bylock gerekçesiyle verilen 6 yıl 3 aylık ceza onaylandığı için tekrar tutuklandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir buçuk yaşındaki Neva bebek, KHK'lı annesi ile cezaevine... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:27:43