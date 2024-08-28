Bir buçuk yaşındaki Neva bebek, KHK'lı annesi ile cezaevine kondu!

Velev'de yer alan habere göre Kaya’nın tutuklandığı duyuran DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bu mutluluklar geride kaldı, artık ikisi de zindanda! Legal fiillerinden ihraç edilip, 6.3 ceza aldı. Bebeği Neva ile bugün Manisa Cezaevine girdi. Daha kötüsü baba da hapis! Hiç olmazsa aynı zamanlı ana, babalar zindana girmesin yasa önerimizi Ak Parti MHP zulmü reddetmişti!” dedi.
UYGULANMAYAN AİHM KARARLARI İLE TUTUKLAMA
Tutsak Bebekler platformu, “Uygulanmayan AİHM kararı bebeklerin hayatlarını zindana mahkum etti. 19 aylık Neva bebek, annesi Hatice Kaya ile 22 Ağustos’ta Manisa Cezaevi’ne gönderildi.” paylaşımı yaptı.
HAMİLEYKEN DE TUTUKLANMIŞTI
Hatice Kaya 6 aylık hamileyken de, 7 Ekim 2022’de eşiyle birlikte Antalya’da tutuklanmış ve bir ay hapis yattıktan sonra kamuoyunda oluşan tepkilerden sonra 9 Kasım 2022’de tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanan Kaya’ya, Bank Asya’ya para yatırmak ve Bylock gerekçesiyle verilen 6 yıl 3 aylık ceza onaylandığı için tekrar tutuklandı.