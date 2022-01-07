'1 depo motorin 1000 lira, Rezalet, rezalet, rezalet'

Punk rock grubu Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi. Aracının deposunu 915 TL ödeyerek doldurttuğunu belirten sanatçı, sosyal medya hesabından "Hala birileri çıkıp konuşabiliyor. Rezalet, rezalet, rezalet" ifadelerini kullandı.Özoğuz, şu ifadeleri kullandı:"Ben demin 915 TL ye 1 depo motorin aldım! Bu memlekette artık bin TL'ye bir depo yakıt doluyor ve hala birileri çıkıp konuşabiliyor. REZALET REZALET REZALET #ZAM2022"