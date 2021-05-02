Samanyolu Haber /Gündem / 1 dolarlık kumpasla karartılan hayatlar /02 Mayıs 2021 00:37

1 dolarlık kumpasla karartılan hayatlar

Mustafa ve Seyhun Eroğlu çiftinin hayatları, evlerinde bulunduğu iddia edilen 1 dolarla karartıldı. Oysa ki çiftin iddiasına göre evlerindeki 1 dolar, ev araması yapan polisler tarafından konulmuştu. Bu kumpasla sözde örgüt üyesi ilan edilip cezaevine konulan öğretmen çift yaşadıklarını Der Puls'a anlattı.

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Türkiye'de son yıllarda Hizmet Hareketi'ne karşı yapılanlar Mustafa ve Seyhun Eroğlu çiftinin hayatlarını da kararttı. Açığa alınan ve KHK ile mesleklerinden ihraç edilen öğretmen çiftin evine polisler operasyon düzenledi. Çiftin iddiasına göre operasyonda arama yapan polisler eve 1 dolar koydu. Sonra da o 1 doları bulup delil dosyasına koydu. 

1 dolar kumpasının ardından önce Mustafa Eroğlu tutuklandı. Ardından eşi Seyhun Eroğlu gözaltına alındı. En büyük korkuları ise hem annesiz hem de babasız kalan çocuklarının sosyal hizmetlere verilmek istenmesiydi. 

Öz vatanlarında artık nefes alamaz hale getirilen öğretmen çift, tahliye olduktan sonra çocuklarını alarak yurt dışına çıktı. Şimdi İsviçre'de kendilerine yeni bir hayat kuran Eroğlu ailesi, yaşadıkların Der Puls'un Youtube kanalına anlattı.

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