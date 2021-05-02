1 dolarlık kumpasla karartılan hayatlar

Türkiye'de son yıllarda Hizmet Hareketi'ne karşı yapılanlar Mustafa ve Seyhun Eroğlu çiftinin hayatlarını da kararttı. Açığa alınan ve KHK ile mesleklerinden ihraç edilen öğretmen çiftin evine polisler operasyon düzenledi. Çiftin iddiasına göre operasyonda arama yapan polisler eve 1 dolar koydu. Sonra da o 1 doları bulup delil dosyasına koydu.





1 dolar kumpasının ardından önce Mustafa Eroğlu tutuklandı. Ardından eşi Seyhun Eroğlu gözaltına alındı. En büyük korkuları ise hem annesiz hem de babasız kalan çocuklarının sosyal hizmetlere verilmek istenmesiydi.





Öz vatanlarında artık nefes alamaz hale getirilen öğretmen çift, tahliye olduktan sonra çocuklarını alarak yurt dışına çıktı. Şimdi İsviçre'de kendilerine yeni bir hayat kuran Eroğlu ailesi, yaşadıkların Der Puls'un Youtube kanalına anlattı.





