Samanyolu Haber /Ekonomi / 1 gram altın 718 lira oldu /23 Kasım 2021 12:06

1 gram altın 718 lira oldu

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tüm zamanların rekorunu kırdı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yineledi. Erdoğan düşük faizlere ilişkin, "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" derken, süreci "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak niteledi.

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından dolar/TL salı günü yüzde 3'ten fazla yükselişle 11,75'in üzerine çıkarak rekor kırarken euro/TL yüzde 2,8 yükselişle 13'ün üzerine tırmandı. Türk lirası salı günü gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

ALTINDA DA REKOR

Altın fiyatları ise enflasyon endişeleri ve  dolar/TL kurunun etkisiyle yükselişini sürdürdü. Gram altın 718 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 1100 TL alış ve 1300 TL satış rakamı ile işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 4 bin 400 TL alış ve 4 bin 510 TL satış rakamıyla yüksek seviyelerden işlem gördü.
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