1 gram altın 718 lira oldu

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından dolar/TL salı günü yüzde 3'ten fazla yükselişle 11,75'in üzerine çıkarak rekor kırarken euro/TL yüzde 2,8 yükselişle 13'ün üzerine tırmandı. Türk lirası salı günü gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.
ALTINDA DA REKOR
Altın fiyatları ise enflasyon endişeleri ve dolar/TL kurunun etkisiyle yükselişini sürdürdü. Gram altın 718 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı’da çeyrek altın 1100 TL alış ve 1300 TL satış rakamı ile işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 4 bin 400 TL alış ve 4 bin 510 TL satış rakamıyla yüksek seviyelerden işlem gördü.