Samanyolu Haber /Gündem / 1 hafta önce kurye olarak işe başlayan KHK’lı Semih Parıltı, motosiklet kazasında hayatını kaybetti /17 Ekim 2022 17:01

1 hafta önce kurye olarak işe başlayan KHK’lı Semih Parıltı, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Denizli'de bir süre cezaevinde kaldıktan sonra motosikletle kuryelik yapan KHK'lı Semih Parıltı, 12 gün önce trafik kazası geçirdi. Ağır yaralanan Parıltı, tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti.

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Denizli’de, cezaevinden çıktıktan sonra motosikletle kuryelik yaparak geçimini sağlayan KHK’lı Semih Parıltı, 12 gün önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Semih Parıltı, 5 Ekim günü Gümüşler Bulvarında seyir halinde ilerlerken karşısında çıkan 09 CDV 17 plakalı otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan Parıltı, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Parıltı’nın beynindeki kanamanın durdurulamadığı ve dün gece vefat ettiği kaydedildi.

Parıltı’nın, kuryelik yapmaya başlamasından bir hafta sonra kaza geçirdiği belirtildi.

Genç yaşta hayata veda eden Semih Parıltı’nın cenazesi Tavas’ın Horosanlı mahallesine defnedilecek.

1 YIL CEZAEVİNDE KALDI
Denizli KHK’Lılar Platformu’nun aktardığı bilgiye göre, Parıltı’nın öğrenciyken kaldığı yurt nedeniyle suçlanıp tutuklandı. 1 yıl hapiste kaldıktan sonra tahliye olan Parıltı, geçinebilmek için kuryelik yapmaya başladı. Parıltı’nın, babasını çok küçük yaşta kaybettiği ve annesiyle yaşadığı belirtildi.

CHP’Lİ KARACA DUYURDU
KHK’lı Semih Parıltı’nın hayatını kaybettiği duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, “Adı:Semih Parıltı
yoksulluğun koşullarında üniversite kazanıp, gelecek için hayaller kurdu. Kaldığı yurt nedeniyle cezaevine atıldı. Çıkınca motokuryelik yapmaya başladı. Maalesef geçirdiği kaza sonrası yaşamını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Tüm yakınlarına başsağlığı dilerim. #KHK” paylaşımı yaptı.


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