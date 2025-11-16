Samanyolu Haber /Gündem / 1 işçi ölmüştü: İstanbul, Kabataş Metro iskele çözme olayında tutuklama talebi /16 Kasım 2025 18:42

1 işçi ölmüştü: İstanbul, Kabataş Metro iskele çözme olayında tutuklama talebi

İstanbul Kabataş'taki metro inşaatında iskelenin çökmesiyle bir işçinin öldüğü olayda bilirkişi, taşeron firmanın iki yetkilisini asli kusurlu buldu. Savcılık, şüpheliler için “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklama istedi.

SHABER3.COM

İstanbul Kabataş’ta metro inşaatında dün akşam saatlerinde çöken iskelenin altında kalan 5 işçiden 3'ü hastaneye kaldırılmış, işçilerden biri de yaşamını yitirmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, istasyonun kaba inşaatı için göğüsleme kirişleri arasında yürütülen dolgu betonu dökümü esnasında kalıbın açıldığı ve buna bağlı olarak da iskelenin çöktüğü belirtildi. Söz konusu inşaat kapsamında herhangi bir tünel göçüğü oluşmadığının altı çizilerek, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydedilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olayın ardından

"taksirle yaralama" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hazırlanan 16 Kasım 2025 tarihli uzman bilirkişi ön raporu, kazanın oluşumundaki sorumlulukları ortaya koydu.

Raporda, taşeron firma olan BMA Enerji Mühendislik şirketinin sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı firmanın şantiye şefi O.Ç.'nin kazanın meydana gelmesinde "asli kusurlu" oldukları belirtildi. Kazada yaralanan müşteki işçiler ile hayatını kaybeden Selahattin E.'nin ise "tali kusurlu" olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre, bilirkişi raporunun savcılığa ulaşmasının ardından soruşturma genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, asli kusurlu bulunan şüpheliler B.Ç. ve O.Ç. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan işlem başlattı. Savcılık, her iki şüphelinin de tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildiğini duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 1 işçi ölmüştü: İstanbul, Kabataş Metro iskele çözme... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:41:16