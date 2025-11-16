1 işçi ölmüştü: İstanbul, Kabataş Metro iskele çözme olayında tutuklama talebi

İstanbul Kabataş’ta metro inşaatında dün akşam saatlerinde çöken iskelenin altında kalan 5 işçiden 3'ü hastaneye kaldırılmış, işçilerden biri de yaşamını yitirmişti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, istasyonun kaba inşaatı için göğüsleme kirişleri arasında yürütülen dolgu betonu dökümü esnasında kalıbın açıldığı ve buna bağlı olarak da iskelenin çöktüğü belirtildi. Söz konusu inşaat kapsamında herhangi bir tünel göçüğü oluşmadığının altı çizilerek, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydedilmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olayın ardından



"taksirle yaralama" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hazırlanan 16 Kasım 2025 tarihli uzman bilirkişi ön raporu, kazanın oluşumundaki sorumlulukları ortaya koydu.



Raporda, taşeron firma olan BMA Enerji Mühendislik şirketinin sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı firmanın şantiye şefi O.Ç.'nin kazanın meydana gelmesinde "asli kusurlu" oldukları belirtildi. Kazada yaralanan müşteki işçiler ile hayatını kaybeden Selahattin E.'nin ise "tali kusurlu" olarak değerlendirildiği öğrenildi.



Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre, bilirkişi raporunun savcılığa ulaşmasının ardından soruşturma genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, asli kusurlu bulunan şüpheliler B.Ç. ve O.Ç. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan işlem başlattı. Savcılık, her iki şüphelinin de tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildiğini duyurdu.