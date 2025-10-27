1 kura 3 seçim... Bayrampaşa'da AKP kazanana kadar seçim yapıldı

Bayrampaşa'nın CHP'li eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırılması sonrasında yapılan başkanvekili seçiminde eşitlik nedeniyle CHP’nin adayı İbrahim Kahraman kura çekimiyle göreve gelmişti. Ancak AKP’li meclis üyesi İbrahim Akın’ın itirazı üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararı, seçim sürecinin yeniden başlatılmasına neden oldu.





Bu karar doğrultusunda Bayrampaşa Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimi ikinci kez gerçekleştirildi.





Saat 18.00’de başlayan seçim, yoğun güvenlik önlemleri altında yapılıyor. Belediye meclisinde AKP Grubu’nun adayı İbrahim Akın ile CHP Grubu’nun adayı Recep Öztürk yarıştı.





Tartışmaların ve arbedelerin eksik olmadığı ilk 3 tur seçimde adaylar başkanvekilliği için yeterli oyu olamadı.





4'üncü tur oylamanın tamamlanmasının ardından, Bayrampaşa Belediyesi’nin yeni başkanvekili bu akşam belli oldu.





Gerçersiz oylar nedeniyle iki aday da 20 oyu bulamamıştı, 4'üncü turda AKP'li İbrahim Akın yeni başkan vekili oldu. Divan Kurulu, seçime şerh koyduğunu bildirdi. AKP Meclis üyelerinden birinin 4 kez pusula aldığı ve bir oyun geçersiz sayılmasının talep edildiği söylendi. CHP Grubu Meclisi terk etti.