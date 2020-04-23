1 kuruş için 600 milyon dolar bozdurdular!

SAMANYOLUHABER- Korona Krizi'nde bütün dünyada dolar talebi artarken, 450 milyar dolar dış borcu bulunan Türkiye'de döviz krizi günden güne derinleşiyor.





Hükûmet 2018 yılı ağustos ayında patlak veren kur şoku esnasında denediği yöntemlerle dolara müdahale etse de sonuç değişmiyor, TL'de değer kaybı durdurulamıyor.





Kamu bankaları Merkez Bankası'nın (TCMB) verdiği dövizleri piyasa fiyatının altında satmaya dün de devam etti.





Kam bankalarının TCMB'nin 22 Nisan'da haftalık repo faizini yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e indirmesinin akabinde TL’deki değer kaybını durdurmak için 300 milyon dolar sattığını duyuran Bloomberg haber ajansı, müdahale tutarının ilerleyen saatlerde 600 milyon dolara yükseldiğini yazdı.





Bloomberg bu haberi, para piyasalarında alım-satım yapan iki kişiye atıf yaptı.







Rabobank yöneticisi Piotr Matys, "Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan indirmesi TL’nin cazibesini daha da azaltıyor. Bu durumda Merkez Bankası müdahale etmek için daha fazla döviz harcamak zorunda kalabilir.” dedi.





"MERKEZ BANKASI ÇILGINCA SAVAŞIYOR"





Yatırım şirketi Jefferies LLC'nin global döviz şefi Brad Bechtel, "Merkez Bankası, TL/dolar'ı 7'nin altında tutmak için çılgınca savaşıyor ve bu genellikle kaybedilen bir savaş gibi görünüyor." tespitinde bulundu.





"Savaşmaya devam ediyorlar." diyen Bechtel, "Ancak pazar onlara karşı baskı yapmaya devam ediyor ve teslim olmaya zorlanmaları sadece zaman meselesi." ifadesini kullandı.





Dün Türkiye saati ile faiz kararının açıklandığı 14:00'te dolar TL karşısında 2018 yılı ağustos ayından bu yana ilk defa 7 TL eşiğini geçmişti.





Kamu bankalarının dolar sattığı haberinin etkisi ile dolar günü 6,99 TL'den kapattı.