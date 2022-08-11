Samanyolu Haber /Gündem / 1. lig kalecisi, göçmen teknesiyle İtalya'ya kaçtı /11 Ağustos 2022 13:21

1. lig kalecisi, göçmen teknesiyle İtalya'ya kaçtı

Tunus'un 1. lig takımı CS Sfaxien'in genç kalecisi Muhamed Ali Chelbi'nin hafta sonu İtalya'ya giden bir göçmen teknesinde görüntülenmesi ülkesinde manşet oldu.

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Chelbi'nin diğer göçmenlerle birlikte bir kaçak tekneye binerek Akdeniz'i geçmeye çalışması çok tartışma yarattı.

Görüntüleri Chelbi'nin kendisi sosyal medyada bir selfie yayınlayarak paylaştı.

Bu haber, oynadığı futbol kulübünün hayranlarını sarstı ve Chelbi'nin kararının arkasındaki nedenler sosyal medyada tartışmaya yol açtı. Chelbi'nin kısa süre önce lise diplomasını aldığı belirtiliyor.

Sanal haber portalı Sports News Africa (SNA), CS Sfaxien'in Tunus'taki en iyi takımlardan biri olmasına rağmen, ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntıların birçok insanın, özellikle de gençlerin geleceğinin belirsiz görünmesine neden olduğunu aktarıyor.

Ayrıca, SNA, Chelbi'nin kulübündeki bazı oyuncuların maaşlarının ödenmesini beklemek için birkaç ay harcadıkları bildirildi. SNA'ya göre, kulübün bir sonraki futbol sezonuna katılmasına izin verilmeden önce yedi farklı mali anlaşmazlığı çözmek için Tunus futbol federasyonunun yardımına ihtiyacı var.

Chelbi'nin bu iddia edilen mali anlaşmazlıklarla bir ilgisi olup olmadığı bildirilmedi.

'Tunus'ta yaşanan haksızlıklar nedeniyle göç etmeye karar verdim'

Genç kaleci yerel radyo istasyonu Mosaique'e verdiği demeçte, "Tunus'ta yaşadığım adaletsizlik nedeniyle gizlice göç etmeyi seçtim. Vize istedim ve reddedildi. İtalya'dan iş teklifleri aldım ve şimdi bir kabul merkezindeyim." dedi.

CS Sfaxien teknik direktörü Moez Triki aynı radyo istasyonuna "Şoktayız ve Chelbi'nin benimle sorunları hakkında konuşmasını isterdim. Kontratlı olduğu için bizim anlaşmamız olmadan başka bir kulüple asla sözleşme imzalayamayacak" dedi.

Radyo istasyonu Chelbi'nin babasıyla da röportaj yaptı: "Oğlumun yasadışı yollardan göç etmeye karar verdiğini bilmiyordum. Cuma günü beni aradı ve İtalya'ya geldiğini söyledi. Birkaç kez vize almaya çalıştık ama nafile. Dört İtalyan takımı tarafından seçmelere çağrılmıştı. Oğlum CS Sfaxien'de ve milli takımda anlaşılmaz bir haksızlığa uğradı. Artık bıktı. Tunus'a dönmek istemiyor. Oğlum çok acı çekti." dedi.

Her gün onlarcası ülkeden göç etmeye çalışıyor

Her gün onlarca Tunuslu ülkeyi terk etmeye ve göçmen olmaya çalışıyor. Son olarak cumartesi günü 22 kişi Manastır vilayetinde bir tekneye binerek hayatlarını riske attı. Tunus savunma bakanlığına göre, Kuriat adası açıklarında denizde zorluk yaşarken bir Tunus deniz birimi tarafından kurtarıldılar. Aralarında üç kadın ve dokuz çocuk vardı.

Bakanlık, teknenin 5 Ağustos ile 6 Ağustos tarihleri ??arasında "Avrupa'ya ulaşmak amacıyla" Manastır'dan yola çıktığını söyledi.

TAP haber ajansının bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Tunus Sahil Güvenliği, 6 Ağustos'ta Manastır kıyılarından üç yasadışı göç girişimini durdurarak toplam 43 göçmeni gözaltına aldı.
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