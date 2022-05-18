1 lira 3 kuruş daha zamlandı

Akaryakıta gelen zammın ardı arkası kesilmiyor. Benzine bu geceden itibaren pompaya yansıyacak şekilde 1.03 lira zam geldi. Zamla birlikte benzinin fiyatı 23.85 liraya yükselecek.







24 TL'YE DAYANDI

Halk TV'nin haberine göre, zammın ardından benzinin litresi İstanbul’da 23,85 TL’ye, Ankara’da 23,96 TL’ye ve İzmir’de 23,97 TL’ye yükselecek.





Öte yandan petrol fiyatları, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.





LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL, Ankara’da 11,47 TL ve İzmir’de 11,19 TL.



