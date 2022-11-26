1 liranın maliyeti 3 liraya çıktı

AKP iktidarının uyguladığı ekonomi politikaları Türkiye'yi çöküş noktasına getirdi. Vatandaşlar da hayat pahalılığı karşısında her geçen gün ezilmeye devam ediyor. Üretim maliyetlerinin kendi fiyatını getirmediği bu ortamda Türk Lirası'da değer kaybetti.



Eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar, 1 TL madeni paranın üretim maliyetinin 3 TL'yi aştığını belirtti.



Milli Gazete'de yer alan habere göre piyasadan toplanan madeni paralar hurdacılara satılıyor. Madeni paraların hurdacılardaki değeri ise kendi değerlerinden daha fazla.