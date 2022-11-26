Samanyolu Haber /Ekonomi / 1 liranın maliyeti 3 liraya çıktı /26 Kasım 2022 10:01

1 liranın maliyeti 3 liraya çıktı

Vatandaşların her geçen gün ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı şu süreçte fiyatlar artmaya devam ediyor. Bu ekonomik kriz karşısında hem vatandaş hem de Türk Lirası ezilmeye devam ediyor. 1 TL madeni paranın üretim maliyeti 3 TL oldu.

SHABER3.COM

AKP iktidarının uyguladığı ekonomi politikaları Türkiye'yi çöküş noktasına getirdi. Vatandaşlar da hayat pahalılığı karşısında her geçen gün ezilmeye devam ediyor. Üretim maliyetlerinin kendi fiyatını getirmediği bu ortamda Türk Lirası'da değer kaybetti.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar, 1 TL madeni paranın üretim maliyetinin 3 TL'yi aştığını belirtti.

Milli Gazete'de yer alan habere göre piyasadan toplanan madeni paralar hurdacılara satılıyor. Madeni paraların hurdacılardaki değeri ise kendi değerlerinden daha fazla.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 1 liranın maliyeti 3 liraya çıktı Sonraki Haber >>

Suudi Arabistan'da sel felaketi

Suudi Arabistan'da sel felaketi

''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''

''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''

Ahmet Davutoğlu: 'Erdoğan haccı boykot etmek istedi'

Ahmet Davutoğlu: 'Erdoğan haccı boykot etmek istedi'

İyi Parti, Hulusi Akar'ı fena yakaladı

İyi Parti, Hulusi Akar'ı fena yakaladı

Cidde'yi sel vurdu: 2 kişi öldü

Cidde'yi sel vurdu: 2 kişi öldü

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

Spiker depreme canlı yayında yakalandı

Spiker depreme canlı yayında yakalandı

Düzce 6,0'lık depremle sarsıldı, tüm Marmara hissetti

Düzce 6,0'lık depremle sarsıldı, tüm Marmara hissetti

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

"Bu hesapta hata varsa namussuzum" dedi, rakamlar hatalı çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:40:59